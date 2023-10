Tulln kam zwei Mal zurück ins Spiel - Offensive top

Dabei waren die ersten zwanzig Minuten eher fußballerische Magerkost seitens der Heimmannschaft. „Wir konnten kaum zweite Bälle erobern. Unser Spiel gegen den Ball war nicht gut“, monierte Coach Gernot Holcmann. Deswegen war es kein Wunder das Michal Löriczi die Gäste schon nach 12 Minuten in Front schoss. Nach etwa 20 Minuten kamen die Hausherren aber etwas besser in die Partie, spielerisch war es zwar kein Leckerbissen, doch Andi Hesek glich das Match nach etwas mehr als einer halben Stunde aus (33.). Die Tullner standen etwas zu weit weg vom Gegner, Hohenau nützte das mit seinen technisch guten Individualisten nur bedingt aus.

Nach dem Schock nach Seitenwechsel, ein Zwischenspurt der Tullner, der den Sieg bescherte.

Die Duplizität der Ereignisse zum Spiel gegen Muckendorf waren aber wieder augenscheinlich. Gleich nach dem Wechsel die „kalte Dusche“. Hohenau stellte auf 1:2, es schien sich das vorwöchige Spiel gegen Muckendorf zu wiederholen. Diesmal hatte aber Andi Dober die passende „Antwort“ parat: Sein Geschoß zischte mit ca „150 km/h“ ins gegnerische Tor. Wenn auch eine gelinde Übertreibung, scharf war dieser Schuss ganz sicher (53.). Jetzt war Tulln am Drücker und Jan Feldmann sorgte genau nach einer Stunde für den bejubelten 3:2-Führungstreffer. Nun verlegte sich Tulln auf den Konter, doch es wurden einige Chancen fast sträflich nicht genutzt. Die „Erlösung“ brachte erst Goalgetter Robin Josefik in Minute 92 - das 4:2 war dann der Endstand. Wieder viele Tore, zu viele für Coach Gernot Holcmann gegen die Heimelf: „Ich freue mich natürlich, dass wir wieder ein Spiel drehen konnten. Doch mein Bart ist schon weiß genug, ich brauch keine zusätzlichen Spannungseinheiten mehr. Wir müssen hier stabiler werden. Dennoch ein großes Lob an das Team!“ „Wir waren zweimal in Führung, haben dann aber zweimal geschlafen, obwohl wir angesprochen haben, dass die eine sehr gute Offensive haben. Auffällig ist, dass es jedes Mal die zweite Halbzeit ist. Egal ob es Sieghartskirchen war oder jetzt Tulln. Ich glaube, dass das nicht nur eine Kopfsache ist, sondern auch eine konditionelle“, so Hohenau-Trainer Rainer Setik.

Highlights (von FussballTvNiederösterreich)

21.10.2023 15:00

Statistik:

TULLN - HOHENAU 4:2 (1:1).

Torfolge: 0:1 (12.) Michal Lörinczi, 1:1 (33.) Hesek, 1:2 (48.) Kegler, 2:2 (53., Freistoß) Dober, 3:2 (60.) Feldmann, 4:2 (90+2.) Josefik.

Gelbe Karten: Josefik (86. Unsportlichkeit), Feldmann (38. Foul), Knapp (72. Unsportlichkeit), Dober (72. Kritik); Michal Lörinczi (47. Unsportlichkeit), Marhofer (36. Unsportlichkeit).

Tulln: Cakaloglu; Knapp (71. Arnautovic), Novak, Dober, Sgarabottolo; Nuhsbaumer, Feldmann, Asipi (79. Jawhar); Fiedler, Hesek (88. Böhm), Josefik.

Hohenau: Wiedenbauer; Oda (64. Sebesta), Ribing, Marko Lörinczi (81. Patrick Nemecek), Kleibl (81. Kiss), Marhofer, Oberrenzer, Michal Lörinczi, Drabek (67. Urmann), Hrubsa, Kegler.

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic.