Lassee baut nochmal Druck auf

Tulln - Lassee 1:2. Siegen oder Klosterneuburg vorzeitig zum Titel gratulieren - vor diesem Scheideweg stand der SC Lassee bei Anpfiff der Partie in Tulln. Das Nervenkostüm schien damit gut zurechtzukommen, Lassee kam eigentlich gut in die Partie. Die siebente Spielminute passte dann aber doch nicht ins Bild: Tulln fand mit einem geradlinigen Angriff Stürmer Robin Josefik, der sich nicht zweimal bitten ließ und seine Torserie fortsetzte. Erst im Winter verpflichtet, hält der 23-jährige Tscheche nun bei zwölf Toren in zwölf Partien.

Lassee haderte in der Folge mit mehreren Schiedsrichterentscheidungen, hatte Pech, als Christoph Sturm nur Aluminium traf. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam dann aber doch noch der positive Moment, den Grün-Weiß so dringend brauchte: eine Freistoßflanke von Dominic Gänsdorfer bahnte sich den Weg an Freund und Feind vorbei und sprang via Innenstange ins Tor. Es ging also mit 1:1 in die Kabinen.

Kabine, Feld, Kabine, Feld, Kabine, Feld

Dort hielten sich die beiden Mannschaften dann deutlich länger auf, als sie es gewohnt sind. Schiedsrichter Stefan Pleininger holte die 22 Akteure zwar zurück aufs Feld, schickte sie aufgrund von Blitzen aber schnell zurück in die Katakomben. Nach 15-minütiger Wartezeit dasselbe Spiel nochmal. „Dann hat er gesagt er bricht die Partie ab, es ist zu gefährlich. Er hat eigentlich schon abgepfiffen“, schildert Lassee-Trainer Martin Grabenbauer, der mit dieser Entscheidung keine Freude gehabt hätte: „Wir wollten spielen, und die Tullner auch.“

In der Folge entschied sich der Schiedsrichter, der sich angeblich auch mit dem vor Ort befindlichen Bundesliga-Schiedsrichter Markus Hameter unterhielt, aber doch für eine zweite Wartezeit. Und tatsächlich, kurz vor 19 Uhr, konnte es dann doch noch weitergehen.

Kucera sah schnell Gelb-Rot

Für einen Akteur lohnte sich das lange Warten kaum: Tullns Zdenek Kucera sah in der 54. und 63. Minute zweimal Gelb und damit Gelb-Rot. Direkt darauf gelang Lassee auch noch das 2:1 durch Maximilian Hansi, der nach einem weiten Diagonalball den perfekten Haken setzte und die Kugel noch besser mit links im langen Eck platzierte.

In der Folge ließ Lassee gegen zehn Tullner nur noch wenig anbrennen, womit man im Titelrennen nochmal Druck auf Klosterneuburg aufbauen konnte. Der Tabellenführer muss am Sonntag nach Ernstbrunn, ein Punkt reicht bereits, um den Titel zu fixieren. Verliert der FCK, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Grabenbauer ist gespannt, nimmt es aber gelassen: „Wir haben unsere Aufgabe erfüllt, mehr können wir nicht machen. Jetzt schauen wir, was morgen passiert.“

Statistik

FC TULLN – SC LASSEE 1:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (7.) Josefik, 1:1 (45.+2, Freistoß) Gänsdorfer, 1:2 (67.) Hansi.

Gelb-Rote Karte: Kucera (63., Foul).

Tulln: Weissinger; Adamek, Novak, Kopp, Török (53. Arnautovic), Kletzer, Hesek, Kucera, Josefik, Sgarabottolo, Landsiedl

Lassee: Mikikits; Kainz, Naimer, Toth, Kilian; Alexander Thaller (80. Schrabauer), Gänsdorfer; Hansi, Sturm, Sezen (88. Hemmelmeyer); Lukas Thaller.

Josef Keiblinger Stadion Tulln, 66 Zuschauer, SR Pleininger.

Reserven: 1:1 (0:1).- Tor für Lassee: Klement.