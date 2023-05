Dominante Vorstellung der Tullner

Tulln - Mannsdorf-Großenzersdorf 3:1 Gleich in der ersten Hälfte konnte die Heimmannschaft zeigen, was in ihnen steckt und in der 32. Minute durch Arnautovic in Führung gehen. Nach einer Ecke musste er den Ball nur noch über die Linie treten, was er mit Schwung tat. Kurz vor der Pause gelang es den Tullnern die Führung auszubauen und mit einem sicheren Polster von zwei Toren in die Pause zu gehen.

Auch nach der Pause präsentierte sich die Heimmannschaft stark und dominant. Auch wenn die Gäste vermehrt versuchten aufzuholen und immer wieder Angriffe starteten, kam meistens nicht viel dabei heraus. In den meisten Fällen konnten die Tullner einen Fehlpass erzwingen, oder die Gäste scheiterteten am sicheren Torhüter.

Die Heimmannschaft wiederum setzte vermehrt auf Konter und Bälle in die Tiefe. Umso mehr Zeit in der zweiten Hälfte verging desto sicherer war sich die Fangmeyertruppe einen Sieg einzufahren und desto weniger riskierte sie. Nichts desto trotz gelang Arnautovic in der 60. Minute nach einem guten Pass in den Strafraum sein zweiter Treffer und somit das 3:0. Das 3:1 der Gäste änderte am Ausgang des Spieles nicht mehr viel.

Trainer des FC Tullns Jürgen Fangmeyer zeigt sich nach dem Spiel sehr zufrieden: „Das sind wichtige Punkte, die wir hier mitnehmen. Gerade nach der letzten Niederlage, tut so ein Sieg gut. Am Schluss konnte ich dann sogar noch Nachwuchsspielern die Möglichkeit geben Erfahrung zu sammeln.“

Statistik:

Tulln - Mannsdorf-Großenzersdorf KM II 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (32.) Arnautovic, 2:0 (44.) Josefik, 3:0 (60.) Arnautovic, 3:1 (91.) Islami

Karten: Arnautovic (86., Gelbe Karte Unsportl.), Kopp (58., Gelbe Karte Unsportl.)

Tulln: Feldmann (77. Török), Kopp (89. Nezic), Kucera, Novak (89. Vizvary), Sgarabottolo (60. Adamek), Kletzer, Josefik, Arnautovic Tarik, Weissinger, Kamenjasevic, Landsiedl (77. Arnautovic)

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II: Islami, Ganser (55. Braun), Farhat, Mayer, Trkic (55. Lebis), Glück, Gartner, Pokorny (55. Koldzic), Sen (86. Keller), Ucar (86. Schwarz), Harrer

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Nayim Kazanci