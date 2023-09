Tulln fügt Marchfeld II die erste Niederlage zu

Tulln - Mannsdorf-Großenzersdorf KM II 4:1. Tulln startete wie aus der Pistole geschossen. Dober verwertete bereits in der sechsten Minute einen Freistoß und brachte seine Farben früh in Führung. Tulln bildete in der Defensive einen guten Block, ließ nichts anbrennen und Offensiv zeigte man die Klasse, die diese Mannschaft seit Wochen auszeichnet. Bereits in der 19. Minute legte Josefik zum verdienten 2:0 nach. Mit einem Seitfallzieher traf er zunächst nur die Latte, Hesek behauptete im folgenden Gestocher den Ball, legte wieder auf Josefik auf, der sich die zweite Möglichkeit nicht entgehen ließ. Dann zeigten aber auch die Marchfelder, warum sie zu den besten Teams der Liga gehören und bis zu diesem Spiel ungeschlagen waren. Richards wurde perfekt bedient und hielt das Spiel mit seinem fünften Saisontor spannend. In der 38. Minute waren es dann wieder die Heimfans, die jubeln durften. Erneut war es der nicht aufzuhaltende Robin Josefik, der einnetzte. Er kam unter Bedrängnis zum Ball, aber anstatt einfach draufzuhalten, behauptete den Ball, analysierte die Situation und schob platziert ins lange Eck zum 3:1 ein, mit dem es in die Pause ging.

Entscheidung knapp nach der Pause

Schon in der 49. Minute brachte Fabio Fiedler den Sieg in trockene Tücher, traf nach einem Standard mit dem Kopf. Tulln verwaltete im weiteren Verlauf der Partie die Führung, hatte durch Hesek zwar noch mehrere Möglichkeiten die Führung auszubauen, doch es blieb beim 4:1.

Tulln-Coach Jürgen Fangmeyer war nach dem Spiel begeistert: „Das war in Summe ein perfektes Spiel gegen einen wirklich ausgezeichneten Gegner, der mit sehr viel Qualität agiert hat. Aber unser Positionsspiel war ausgezeichnet und offensiv sind wir kaum zu stoppen. Egal ob Fiedler, Josefik oder Hesek, wir strahlen sehr viel Gefahr aus und sind schwer aufzuhalten.“

Statistik:

Tulln - Mannsdorf-Großenzersdorf KM II 4:1 (3:1).

Torfolge: 1:0 (6., Freistoß) Dober, 2:0 (19.) Josefik, 2:1 (22.) Richards, 3:1 (38.) Josefik, 4:1 (49.) Fiedler.

Gelbe Karten: Feldmann (89. Foul), Fiedler (35. Foul); Sahin (5. Foul), Özdogan (77. Foul), Balti (39. Kritik).

Tulln: Cakaloglu; Feldmann, Josefik, Kucera, Fiedler (80. Asipi), Arnautovic (79. Knapp), Hesek, Landsiedl (87. Novakovic), Dober, Novak (87. Menhart), Sgarabottolo.

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II: Zehetbauer; Harrer, Ucar, Özdogan (80. Sen), Sejdini (87. Misic), Glück, Buen, Richards (87. Cribello), Balti (73. Lebis), Heiden, Sahin (73. Sari).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Almir Cosic.