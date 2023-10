Josefik schießt Tulln (vorerst) auf Platz zwei

Der FC begann fulminant. Bereits nach neun Minuten die erste „Hunderter“ für Andi Hesek, doch sein Schuss - nach einer Kombination über mehrere Stationen - fiel zu schwach aus. Gleich darauf wurde ein weiterer „Hammer“ von Hesek von der Defensive abgeblockt. Das schien sich zu rächen, denn ein Abwehrfehler ermöglichte den Gästen die Riesenmöglichkeit auf das 0:1, doch Cakaloglu klärte im 1:1 großartig (12.). Die nächste Chance war auch das 1:0. Ein guter Angriff über die linke Seite, die Flanke fiel Jan Feldmann vor die Beine, der nicht lange fackelte und von der Strafraumgrenze zur Führung abzog (13.). Die Duplizität der Ereignisse dann wieder nur kurz später: Neusiedl verstümperte eine Topchance, - wieder nach einem Faux-Pas der Abwehr - wieder klärt Cakaloglu großartig (16.). Ein Klassestürmer wie Robin Josefik bestraft solche Versäumnisse fast auf den Fuß: Stangelpass von links, der Striker zwirbelt die Kugel zum 2:0 in die Maschen, das ist der Unterschied in Hälfte eins (20.)! Der Rest der ersten Hälfte war ein Geplänkel im Mittelfeld, mit Halbchancen, da beide Teams relativ „offen“ agierten, um es nett zu formulieren. Die Pause änderte aber kaum etwas am Spielgeschehen.

Neusiedl drückte in Hälfte zwei aufs Tempo

Die Gäste waren keinesfalls gewillt hier als Verlierer vom Platz zu gehen. Tulln wollte den Vorsprung verwalten, doch ein Lattenkopfball der Neusiedler (53.) leitete die Drangphase der Gäste ein. In Minute 61 war es dann soweit: Ein Weitschuss der Weinviertler landete an der Unterkante der Latte, sprang danach (offenbar) ins Tor. Der Schiri anerkannte den Treffer - nur mehr 2:1. Jetzt schien Tulln den Ernst der Lage zu erkennen, hatte durch Nuhman Asipi die Chance auf 3:1 zu stellen, doch dieser zögerte zu lange (63.). Sekunden später ein Tumult im Strafraum der Gäste, der Ball wurde von der Linie gekratzt, die Tullner reklamierten „Hands“, aber der Schiri ließ weiterspielen. Doch die Rosenstädter hatten einen Josefik in ihren Reihen. Der Stürmer machte wieder den Unterschied aus - er brachte mit dem 3:1 (75.) die Tullner auf die Siegerstraße.

Trainer Gernot Holcmann, FC Tulln: „Ein sehr abwechslungsreiches Spiel, unser Tormann hielt hervorragend. Der Gegner war sehr gut. Uns unterliefen auch zu viele Ballverluste. Robin Josefik hat uns mit seinen Toren dann wieder zu drei Punkten verholfen.“

27.10.2023 20:00

Statistik:

TULLN - NEUSIEDL / Z. 3:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (15.) Feldmann, 2:0 (21.) Josefik, 2:1 (63.) Straka, 3:1 (75.) Josefik.

Gelbe Karten: Novak (83. Foul), Josefik (82. Foul); Benedik (53. Foul), Damböck (90+3. Unsportlichkeit).

Tulln: Cakaloglu; Arnautovic, Novak, Dober, Josefik, Sgarabottolo (90+2. Knapp); Feldmann, Asipi (73. Jawhar), Menhart (46. Böhm), Fiedler; Hesek, Josefik.

Neusiedl / Z.: Hasani; Damböck, Benedik, Yavuz (79. Stadler), Komornik (50. Jusic), Ciobanu, Wenzl, Wolf (86. Dyshuk), Bösmüller, Probst, Straka.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Kurt Geyer.