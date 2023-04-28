Wullersdorf - Ernstbrunn 3:4 (2:1)
28.04.2023 20:00
Statistik:
Wullersdorf - Ernstbrunn 3:4 (2:1)
Torfolge: 1:0 (5.) Milutinovic, 2:0 (23.) Rohrer, 2:1 (34.) Handl, 3:1 (51.) Milutinovic, 3:2 (55.) Handl, 3:3 (56.) Handl, 3:4 (90+1.) Malik
Karten: Balta (81., Gelbe Karte Foul), Popp (40., Gelbe Karte Foul), Pankarican (49., Gelbe Karte Foul), Winter (41., Gelbe Karte Foul)Frimmel (38., Gelbe Karte Foul)
Wullersdorf: Popp (62. Palacka), Pirkelbauer, Rohrer (80. Kitzler), Vesely, Milutinovic, Winter, Balta, Pankarican, Fürnkranz, Eichhorn, Graf (82. Aviles Gonzales)
Ernstbrunn: Resch, Sommer (71. Wegerth), Nentwig, Frimmel, Mistelbauer, Handl, Chudik, Zinser (90+2. Schwarzmaier), Breitseher Dominik (21. Breitseher), Malik, Hackl
150 Zuschauer, Schiedsrichter: Almir Cosic