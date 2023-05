Vesely beschert SKW ersten Ligasieg seit Oktober

Wullersdorf - Muckendorf 1:0. Das Duell zwischen den sechstplatzierten Muckendorfern und dem SK Miet Tech Wullersdorf (vor dem Spiel Platz 13) startete zögerlich. Das Tempo war nicht allzu hoch und beide Teams setzten zu Beginn mehr auf Spielkontrolle. Mit Ausnahme zweier Gelegenheiten der Gäste, inklusive eines Jurkemik-Freistoßes, waren Torchancen noch Mangelware. Ab der 20. nahmen die Szenen im letzten Drittel etwas zu.

Zuerst versuchte es Simon Rousavy aus der Distanz (21.), im Gegenzug rutschte Wullersdorfs Jovan Milutinovic knapp an einem Stanglpass von Julian Rohrer vorbei (24.). In dieser Phase stand Muckendorf-Torhüter Philipp Niebauer zwei Mal im Mittelpunkt. Der Schlussmann leistete sich zwei Ballverluste, Milutinovic war beide Male sein Gegenspieler. Von den Goalie-Fehlern konnten die Heimischen jedoch nicht profitieren.

Schlag auf Schlag vor der Pause

In den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte zogen beide Mannschaften etwas an. Zuerst scheiterte Rohrer per Kopf (30.) und Milutinovic mit einem zu zentralen Abschluss (32.), bevor die Tullner an der Reihe waren. Kurz vor Seitenwechsel presste die Frank-Elf vorne an, Wullersdorf spielte die Kugel zurück zu Keeper Kilian Eichhorn, dessen Abschlag direkt beim Gegenspieler landete. Von dort aus spielten es die Muckendorfer gut aus, Eichhorn rettete aber mit einer starken Fußparade. Im Gegenzug lag der Ball plötzlich infolge eines Balta-Kopfballs nach Freistoß im Netz. Der vermeintliche Torschütze im Abseits, womit es ohne Tor in die Pause ging.

Zur Pause wurde Filip Pankarican aus dem Spiel genommen, für ihn kam Matej Palacka ins Spiel. Das ging auch mit einer kleineren taktischen Umstellung einher, die Trainer Walter Pöltl im Nachhinein nicht sonderlich positiv sah: „Da lief es nicht mehr so gut, da war Muckendorf einige Male in unserem Strafraum.“ Hauptverantwortlich war dafür - zumindest in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff - Nik Ablinger. Der USC-Stürmer gleich drei gute Möglichkeiten (51., 54., 56.). Unter anderem klärte Manuel Popp nach einem Schuss des Angreifers vor der Linie, ein Ablinger-Freistoß ging wenig später nur knapp drüber.

Kurz zuvor stand der eingewechselte Palacka zentral, im Strafraum und mit freier Schussbahn vorm Tor, schoss aus dieser vielversprechenden Chance jedoch daneben. Nach einer guten Stunde vergab der SKW die nächste Top-Chance. Thomas Winter und Milutinovic schafften es nicht, das Leder aus kurzer Distanz im Gehäuse unterzubringen. Im Gegenzug war Jurkemik wieder an der Reihe. Eichhorn fischte den starken Abschluss in Richtung Kreuzeck noch heraus. Wenige Minuten später durfte sich Niebauer auszeichnen. Einen Kopfball von Simon Fürnkranz aus etwa fünf Metern parierte er nicht nur stark, sondern hielt ihn auch fest. Palacka kam in der 74. ein weiteres Mal aus einer vielversprechenden Position zum Abschluss, traf nur das Außennetz.

Die Ruhe vor dem Sturm

Danach wurde es etwas ruhiger an beiden Enden des Feldes. Offensivaktionen waren noch zu sehen, zwingende Torchancen gab es hingegen nicht mehr wirklich. Dann hatten die Wullersdorfer einen Freistoß von der Seite. Die Flanke ging direkt auf Torhüter Niebauer, der die Kugel wegfaustete. Das Spielgerät landete genau bei Marek Vesely, der direkt mit seinem schwachen linken Fuß, aus der Drehung und mit einem Halb-Volley abzog. Der Ball flog an allen Gegenspielern vorbei und landete im Netz - 1:0. Und dabei blieb es auch.

Mit dem ersten Sieg in der Liga seit 29. Oktober 2022 rücken die Wullersdorfer auf Platz 13 und können zu großen Teilen die Abstiegssorgen begraben, während sich Muckendorf/Zeiselmauer mit der Niederlage auch offiziell aus dem Aufstiegsrennen verabschieden muss.

Die Stimmen zum Spiel:

Markus Semmelmeyer, Obmann, SK Wullersdorf: „Muckendorf war um einen Tick stärker, da muss man ehrlich sein. Aber man muss auch daran denken, was die letzten Partien passiert ist. Da haben wir sicher in jedem Match unsere Watschn bekommen. Jeder hat alles in die Waagschale geworfen, deshalb ist das schon verdient. Ein dreckiger Sieg für uns. Ich glaube, wir bleiben jetzt oben, weil Bisamberg ja auch gewonnen hat.“

Walter Pöltl, Trainer, SK Wullersdorf: „Speziell für die Zuschauer war das wichtig, die freuen sich natürlich sehr darüber. Für uns ist es natürlich super, wir haben zu Null gespielt. Erste Hälfte war sehr gut, danach habe ich umgestellt und da lief es nicht mehr so. Da war Muckendorf sicher fünf sechs Mal in unserem Strafraum. Ein Sieg ist natürlich immer was Schönes. Und wenn ich das siegen gewöhnt bin, ist es einfach sich zu freuen. Jetzt ist es schwer, weil wirs nicht gewöhnt sind. Ein Aufschwung ist zu erkennen bei uns, schon seit ein paar Wochen. Der Sieg ist super, das ist perfekt. Die Abstiegsangst ist weg, weil auch die anderen für uns gespielt haben.“

Statistik:

Wullersdorf - Muckendorf / Zeiselmauer USC 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (84.) Vesely

Karten: Winter (91., Gelbe Karte Unsportl.), Fürnkranz (38., Gelbe Karte Unsportl.)Wandl (90., Gelbe Karte Foul), Köller (44., Gelbe Karte Unsportl.)

Wullersdorf: Pirkelbauer, Fürnkranz, Balta, Pankarican (HZ. Palacka), Milutinovic, Eichhorn, Vesely, Rohrer, Graf, Popp, Winter

Muckendorf / Zeiselmauer USC: Wandl, Ablinger, Kolcak, Bronja, Matousek, Holzmann, Niebauer, Rousavy, Jurkemik, Bittlingmayer, Köller

125 Zuschauer, Schiedsrichter: Ernes Bajric