Wullersdorf - Neusiedl / Z. 1:0 (1:0)
14.10.2023 20:00
Statistik:
Wullersdorf - Neusiedl / Z. 1:0 (1:0).
Torfolge: 1:0 (41.) Erkoc.
Gelbe Karten: Habibi (85. Foul), Balta (34. Foul), Schwayer (67. Foul); Ciobanu (26. Foul).
Wullersdorf: Winter; Popp, Balta, Habibi (90. Musanovic), Schwayer, Kouril, Erkoc, Rohrer, Vesely, Micanovic, Pirkelbauer (73. Fürnkranz).
Neusiedl / Z.: Hasani; Stephan Probst, Benedik, Wolf, Swarat, Komornik, Bösmüller (81. Damböck), Yavuz (66. Jusic), Ciobanu, Wenzl, Straka.
200 Zuschauer, Schiedsrichter: Almir Cosic.