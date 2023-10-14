Wullersdorf - Neusiedl / Z. 1:0 (1:0)

Erstellt am 14. Oktober 2023 | 22:00
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild Gebietsliga Nord/Nordwest
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

14.10.2023  20:00

Statistik:

Wullersdorf - Neusiedl / Z. 1:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (41.) Erkoc.

Gelbe Karten: Habibi (85. Foul), Balta (34. Foul), Schwayer (67. Foul); Ciobanu (26. Foul).

Wullersdorf: Winter; Popp, Balta, Habibi (90. Musanovic), Schwayer, Kouril, Erkoc, Rohrer, Vesely, Micanovic, Pirkelbauer (73. Fürnkranz).

Neusiedl / Z.: Hasani; Stephan Probst, Benedik, Wolf, Swarat, Komornik, Bösmüller (81. Damböck), Yavuz (66. Jusic), Ciobanu, Wenzl, Straka.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Almir Cosic.