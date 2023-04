Laa feierte Auferstehung

Werbung

Ernstbrunn - Laa/Thaya 2:2. Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser wurde im Vorfeld der Partie nicht müde, vor Schlusslicht Laa/Thaya zu warnen. Immer wieder sagte er seiner Mannschaft, dass man nur gewinnen wird, wenn man alles abruft. Aber er merkte schnell, dass die Spieler nicht ihre Normalform zeigten. Sicher auch, weil Laa überraschend selbstbewusst auftrat. Man hatte ja nach der 1:8-Packung gegen Leopoldsdorf in der Vorwoche einiges gutzumachen.

Schon nach wenigen Minuten hätte es die kalte Dusche für Ernstbrunn geben können, als der Schiedsrichter nach Handspiel von Thomas Hackl im Strafraum auf den Elferpunkt zeigte. Petr Kirschner trat an, knallte die Kugel aber weit über die Querlatte. „Auch das war nicht der Weckruf, den wir gebraucht haben“, ärgerte sich der Ernstbrunn-Coach. Denn in der 15. Minute gingen die Gäste tatsächlich in Führung: Die Teenager Simon Griesbacher und Justin Jakisch spielten die Gegner aus, den Stangerlpass brachte Michael Lloyd Philp zwar nicht über die Linie, im Nachsetzen netzte aber Griesbacher. Lob gab es von Trainer Josef Gottwald für den gesamten Angriff, aber vor allem für den Abschluss des Schützens: „Das hat er wie ein 30-Jähriger gemacht.“ Zinser ärgerte sich, dass er selbst den Ball unglücklich per Knie zum Gegner leitete.

Ernstbrunn per Doppelschlag auf 2:1

Besser machte es Zinser in der 23. Minute, als er nach einem Steininger-Freistoß den Ball zu Nico Nentwig spielte, der trocken zum 1:1 traf. Den Schock der Gäste nützten die Heimischen aus und drehten eine Minuten später die Partie komplett: Rene Resch spielte quer und Jan Malik schob ein. Für Gottwald war das Tor vermeidbar, Torhüter Kevin Bischof hätte den Stangerlpass haben müssen.

Der Laa-Coach freute sich aber, dass seine Mannen trotz des Rückstands weiter beherzt auftraten und es Ernstbrunn weiterhin sehr schwer machten. In der Pause sprach Zinser alles an, was ihm nicht gefiel und erlebte eine verbesserte Leistung. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Denis Frimmel die Topchance aufs 3:1, er rollte den Ball aber knapp neben das Tor. Eine weitere Chance hatte Philipp Hackl, der die Kugel über das Gehäuse jagte.

„Meisterjubel“ nach dem 2:2

Aber Laa wurde dann immer besser und kam in der 63. Minute wieder zum Ausgleich: Wieder wirbelten die Jungen durch die Abwehr und Jakisch zimmerte den Ball sensationell in den Winkel. „Das Tor haben wir gefeiert, als ob wir Meister geworden wären“, lachte sein Trainer. Den Punkt brachten die Gäste dann souverän über die Zeit, Ernstbrunn fiel wenig ein. Ärger gab es aber noch für Gottwald, weil Petr Kirschner wegen Kritik am Schiedsrichter die Ampelkarte sah.

„Wir haben gezeigt, Totgesagte leben länger“, jubelte Gottwald nach Abpfiff. Und da Sieghartskirchen verlor, konnte man einen Punkt aufholen. Nun freut man sich auf das Derby gegen Neudorf. In Ernstbrunn ist Ursachenforschung angesagt, denn Zinser ist klar: „Wenn wir nächste Woche gegen Hohenau auch so spielen, wir das schlimm.“

Statistik:

Ernstbrunn - Laa / Thaya 2:2 (2:1)

Torfolge: 0:1 (15.) Griesbacher, 1:1 (23.) Nentwig, 2:1 (24.) Malik, 2:2 (63.) Jakisch

Karten: Malik (67., Gelbe Karte Foul)Jakisch (70., Gelbe Karte Foul), Kirschner (4., Gelbe Karte Unsportl.), Kirschner (90+1., Gelb/Rote Karte Kritik)

Ernstbrunn: Nentwig, Voglmayr, Hackl (80. Sommer), Zinser (71. Breitseher), Hackl (80. Sommer), Chudik, Malik, Frimmel, Steininger, Mistelbauer, Resch

Laa / Thaya: Jakisch (82. Grandits), Philp, Kiss, Böck, Jacko, Michal, Kirschner, Hribek, Griesbacher (90+1. Valent), Bischof, Götz

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Nayim Kazanci