Endlich Punkte! Korneuburg-Duo kann aufatmen

In der 10. Minute leitete Bernd Zinser den Kantersieg gegen Prottes ein, der Ernstbrunner Spielertrainer machte das 1:0 persönlich. Dabei nahm er ein Zuspiel des überragenden Michael Hubr mustergültig mit und schloss wie ein Goalgetter ab. Aber während er sich über das wichtige Tor freute, wusste er schon, was das bedeutete: Nach dem Spiel spendierte er Prottes-Trainer Aljoscha Kroboth, mit dem er gut befreundet ist, ein Bier als Wiedergutmachung. In der ersten Halbzeit war es noch eine offene Partie, in der zweiten eine klare Angelegenheit für Ernstbrunn. Nach einem Doppelschlag durch Jan Malik und Hubr krönte Bernhard Hainz seine Rückkehr, denn in seinem zweiten Spiel nach dem Knöchelbruch trug er sich in die Schützenliste ein.

Erleichterung herrschte im Ernstbrunner Lager nach dem Sieg, der die ersten Punkte der Saison bedeutete. Trotz des Fehlstarts blieb Zinser aber immer cool, denn: „Ich habe immer an meine Spieler geglaubt und bin froh, dass sie diesmal wieder gezeigt haben, was sie draufhaben. Es war ein Charaktertest, den sie bestanden haben.“

Etwas Genugtuung, aber noch Verbesserungsbedarf

Nachdem Leobendorf II in Neusiedl ganz knapp am ersten Punktgewinn vorbeigeschlittert war, sicherte sich der Aufsteiger am vergangenen Spieltag den ersten Zähler. Gegen den zweiten Liga-Neuling aus Marchegg gab es ein 2:2-Unentschieden. „Schon in der vorigen Woche war es gut, aber dieser Punkt war auch verdient. Jetzt sind wir endlich mal angekommen, aber der Unterschied ist schon groß", erklärte Trainer Markus Bu-chinger. In der Offensive stachen mit Hatem Mercan und Lorenz Hafner vor allem zwei Neuzugänge heraus, für Buchinger gab es aber auch die eine oder andere Enttäuschung: „Der letzte Punch mancher Spieler fehlt mir dann. 95 Prozent sind null Prozent in dieser Liga. Von ein paar Spielern erwarte ich mir mehr Bissigkeit, da wird es auch Veränderungen gehen.“ Grundsätzlich überwiegt aber ein positives Gefühl bei den Leobendorfern.