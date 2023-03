Erst nach der Pause aufgewacht

Ernstbrunn musste auf drei Spieler verzichten, neben dem gesperrten Jan Malik fehlten der langzeitverletzte Bernhard Hainz und der angeschlagene David Handl. Aber das ließ Spielertrainer Bernd Zinser nicht als Ausrede gelten, wieso man im ersten Durchgang gegen Muckendorf/Zeiselmauer immer nur das Nachsehen hatte. Glück hatte Ernstbrunn schon nach wenigen Sekunden, als die Gäste die Topchance auf das Führungstor vergaben, Nikola Asceric hatte aber noch kein Glück im Abschluss.

"Granate" zum 1:0 der Gäste

„Wir waren einfach zu mutlos und haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, berichtete Zinser, der in der 22. Minute das verdiente Tor für den Gegner zur Kenntnis nehmen musste. Ernstbrunn beging ein Foul an der Mittelauflage, die Gäste spielten schnell nach vorne und Asceric versenkte den Ball nach einer Drehung unhaltbar im Kasten. Auch Zinser zog den Hut: „Eine richtige Granate.“

Muckendorf fuhr weitere gute Angriffe, die beste Chance der Heimischen hatte Denis Fimmel, der aber an Tormann Philipp Niebauer scheiterte. Nach der Pause stellte Zinser um und nahm sich selber aus dem Spiel, das trug Früchte. Ernstbrunn kam besser ins Spiel und hatte in der 70. Minute die Topchance aufs 1:1: Die Bogenlampe von Michael Chudik knallte jedoch an die Latte. Aber im Gegenzug hatte Ernstbrunn Glück, dass Muckendorf durch Martin Jurkemik nach einem Eckball ebenfalls nur die Latte traf. Außerdem vergab Simon Rousavy eine gute Chance auf den zweiten Treffer.

Zinser: "Nach der Pause war das in Ordnung"

„Über 90 Minuten war es eine verdiente Niederlage, aber nach der Pause war das in Ordnung, da kann ich den Spielern nichts vorwerfen“, bilanzierte Zinser. Nun hofft er, dass man gegen Lassee wieder die gewohnte Leistung abrufen wird. Gäste-Coach Manuel Frank haderte mit der Chancenverwertung: "Erste Halbzeit war wie auf einer schiefen Ebene, wir hatten fünf oder sechs Hunderprozentige. Da hätten wir es schon entscheiden müssen. Insgesamt ist es sicher ein verdienter Sieg."

Ernstbrunn - Muckendorf / Zeiselmauer USC 0:1 (0:1)

Sonntag, 26. März 2023, Ernstbrunn, 160 Zuseher, SR Erik Karner

Tore:

0:1 Nikola Asceric (22.)

Ernstbrunn: J. Mistelbauer, F. Sommer (71. C. Wegerth), D. Steininger, D. Frimmel, T. Voglmayr, N. Nentwig, R. Resch (88. E. Breitseher), B. Zinser (HZ. D. Breitseher), M. Chudik, T. Hackl, P. Hackl (88. M. Schwarzmaier); M. Berthold

Trainer: Bernd Zinser

Muckendorf / Zeiselmauer USC: P. Niebauer - G. Beck - M. Jurkemik - P. Matousek, N. Wandl, A. Stöfer (58. K. Bronja) - N. Asceric, N. Ablinger (86. S. Rousavy) - A. Winkler, M. Bittlingmayer, K. Kolcak; N. Todosijevic, M. Köller, M. Anderl, F. Holzmann

Trainer: Manuel Frank

Karten:

Gelb: Philipp Hackl (62., Unsportl.), Tobias Martin Voglmayr (80., Unsportl.), Dominik Breitseher (83., Foul) bzw. keine