Überraschender Sieg für Sieghartskirchen

Werbung

Ernstbrunn - Sieghartsirchen 0:1. Mit einer Defensivtaktik ging Sieghartskirchen ins Spiel gegen Ernstbrunn und hatte in den ersten 15 Minuten viel zu tun. Die Gastgeber waren klar überlegen, mehr als Halbchancen schauten aber zunächst nicht heraus. Mit Fortdauer des ersten Durchgangs kamen die Gäste aber besser in die Partie, Torraumszene blieben aber weiterhin Mangelware.

Eine kuriose Situation gab es nach der Pause, als Sieghartskirchen nach einem Eckball in einer Aktion mehrmals die gegnerischen Abwehrspieler anschoss. Ernstbrunn hatte dann die Hundertprozentige aufs 1:0, Michael Chudik kam nach einem Doppelpass zum Abschluss, brachte die Kugel aber nicht ins Tor.

Ernstbrunns Goalie ganz stark

Das Siegtor der Gäste fiel in der 77. Minute, Kapitän Michael Mick schloss einen sehenswerten Spielzug über mehrere Stationen mit einem super Schuss ab. Kurz danach hätte Sieghartskirchen auf 2:0 erhöhen können, Mihael Ercegovac kam zum Abschluss, Tormann Jakob Mistelbauer hielt aber bärenstark.

Sieghartskirchen konnte damit endlich wieder siegen, der letzte volle Erfolg gelang am 3. September beim 2:1-Sieg in Leopoldsdorf. Für Trainer Jürgen Boisits war das Ende der Serie ohne Sieg überfällig: „Endlich haben wir es geschafft!“ Das Ergebnis ist nicht unverdient, meinte er, wobei er auch zugab, dass man Glück hatte. Gegen Neudorf will man zeigen, dass der Sieg keine Eintagsfliege war.

Ernstbrunn musste vor eigenen Fans den nächsten Rückschlag hinnehmen: Vor zwei Wochen gab es gegen Schlusslicht Laa nur ein 2:2, nun gegen den Vorletzten sogar die Pleite.

Statistik:

Ernstbrunn - Sieghartskirchen 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (77.) Mick

Karten: Hackl (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Voglmayr (91., Gelbe Karte Kritik), Handl (83., Gelbe Karte Kritik), Steininger (65., Gelbe Karte Foul)Ercegovac (68., Gelbe Karte Foul), Brandsteidl (93., Gelbe Karte Foul)

Ernstbrunn: Nentwig, Resch (86. Zinser), Steininger, Chudik (69. Breitseher), Hackl Thomas, Mistelbauer, Voglmayr, Handl, Hackl Philipp, Frimmel, Malik

Sieghartskirchen: Mick (86. Brandsteidl), Vastic, Kulic, Borjanovic, Azdajic Marin, Pajkic, Ercegovac, Omanovic, Basista, Azdajic Luka (84. Schnabler), Böhm-Mendes

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Erkus