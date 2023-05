Siegeswille entschied das Spektakel

Ernstbrunn - Tulln 4:5. Gegen Tulln vertraute Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser der gleichen Elf, die in der Vorwoche in Wullersdorf siegte. Damals gab es einen 4:3-Sieg, das gleiche Personal war wieder für ein Tor-Spektakel zuständig. Aber Zinser ärgerte sich über zahlreiche Abwehrschwächen, die sah er aber auch beim Gegner.

Nach sieben Minuten gingen die Heimischen durch Jan Malik in Führung, er traf nach einem Eckball. „Danach ist aber der Faden gerissen und der Gegner ist besser geworden“, wunderte sich der Ernstbrunn-Coach. In der 24. Minute habe man Tulln durch ein unnötiges Foul einen Elfer „geschenkt“, meinte Zinser, Christian Kletzer blieb vom Punkt cool. Nur zwei Minuten später durfte Tulln erneut jubeln, Andrej Hesek durfte sich dabei eine Hereingabe von der Seite ohne Gegenwehr annehmen.

Doppelpack von Robin Josefik vor der Pause

Das muntere Toreschießen ging in der 31. Minute weiter, diesmal durfte wieder Ernstbrunn jubeln: Nach einer Resch-Flanke setzte Denis Frimmel den Ball mit einem sensationellen Kopfball zum 2:2 in die Maschen. Aber das Ergebnis sollte nicht halten, die Gäste schlugen durch Robin Josefik doppelt zu (33., 41.).

Zinser probierte alles und wechselte in der Pause doppelt, auch er selbst verließ das Spielfeld. Das zeigte Wirkung, denn seine Spieler kamen kurz nach Seitenwechsel zur Topchance aufs 3:4, Philipp Hackl scheiterte aber an der Stange. In der 50. Minute machte es Hackl besser und legte für David Handl auf, der den Anschlusstreffer erzielte. Für den Gleichstand sorgte Frimmel fünf Minuten danach, bei seinem Schuss schien der Tormann überrascht und konnte den Ball nicht mehr halten.

Tullner Siegtor aus einem Gestocher

„Danach war klar: Wer das nächste Tor schießt, gewinnt“, ließ Zinser wissen. Er musste aber verärgert zur Kenntnis nehmen, dass der Wille zum Sieg beim Gegner mehr zu spüren war. Deshalb fiel in der 84. Minute das 5:4 für Tulln, Jan Feldmann stocherte den Ball über die Linie.

Für Zinser war klar, dass die Defensive das Spiel verloren hatte. Insgesamt kassierte Ernstbrunn in dieser Saison 30 Gegentore: „Das ist zu viel, wenn du vorne mitspielen willst.“ Positiv: Mit 49 Toren ist der SKE aber das gefährlichste Team der Liga.

Statistik:

Ernstbrunn - Tulln 4:5 (2:4)

Torfolge: 1:0 (7.) Malik, 1:1 (24., Elfmeter) Kletzer, 1:2 (26.) Hesek, 2:2 (31.) Frimmel, 2:3 (33.) Josefik, 2:4 (41.) Josefik, 3:4 (50.) Handl, 4:4 (55.) Frimmel, 4:5 (83.) Feldmann

Karten: Zinser (42., Gelbe Karte Unsportl.), Voglmayr (72., Gelbe Karte Foul), Handl (47., Gelbe Karte Kritik)Hesek (59., Gelbe Karte Kritik), Kopp (44., Gelbe Karte Foul)

Ernstbrunn: Sommer (HZ. Hackl), Chudik (90. Wegerth), Handl, Mistelbauer, Hackl Thomas, Nentwig (90. Schwarzmaier), Frimmel, Resch, Steininger, Malik, Zinser (HZ. Voglmayr)

Tulln: Sgarabottolo, Kamenjasevic, Josefik, Hesek, Kucera, Feldmann, Novak (90+1. Adamek), Weissinger, Landsiedl (67. Arnautovic), Kletzer, Kopp (90+2. Török)

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Serkan Celik