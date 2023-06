Endlich Meister! FCK holt sich den Titel

Es ist geschafft. In der vorletzten Runde dürfen die FCK-Kicker von Trainer Mario Handl sich über den Meistertitel in der Gebietsliga Nord-Nordwest freuen.

Spannender Spielverlauf

Passend für die wohl spannendeste Liga im niederösterreichischen Unterhaus ging es auch im entscheidenden Spiel äußerst knapp zur Sache. Die Ausgangslage war klar. Ein Punkt reichte den Klosterneuburgern, um den Titel zu fixieren. Ein Unentschieden musste also her. Kein leichtes Unterfangen mit dem Druck des Meisterrennens im Hinterkopf und einem qualitativ hochkarätigen Gegner wie Ernstbrunn vor der Brust. Dennoch brachten die FCK-Kicker ihre Qualitäten auf den Platz, standen in der Defensive sehr solide und hatten auch die ersten Chancen der Partie. Diese blieben allerdings ungenutzt und je länger es 0:0 stand, desto mehr schlich sich die Bedeutung der Partie wohl in die Köpfe der Handl-Truppe die zwar nicht unbedingt zum Zittern anfing, aber sichtlich nervöser wurde. In der 64. Minute dann der Schock. Nach Zuspiel von Resch brachte Goalgetter Denis Frimmel den Ball mit der Ferse über die Linie. Wäre es bei diesem Spielstand geblieben, hätten die FCK-Kicker im letzten Heimspiel der Saison gegen Neudorf einen Punkt einfahren müssen, um aus eigener Kraft Meister zu werden.

Rascher Ausgleich durch Miklautz

Zum Glück für die Handl-Jungs blieb es nur wenige Minuten beim Rückstand. Der nur eine Minute vor dem 1:0 für Daniel Koch eingewechselte Rene Miklautz war mit dem wichtigen Ausgleich zur Stelle. Florian Sommer rutschte aus, verloren den Ball, Joker Miklautz wurde durch einen Lochpass geschickt und stellte mit dem linken Fuß auf 1:1. Danach wurde die Partie zu einem Geduldsspiel. Hochkarätige Chancen blieben auf beiden Seiten aus, zumindest bis zur 92. Minute, als Barton die Chance auf das 1:2 vergab. Danach mussten die Klosterneuburger bei einem Corner der Gastgeber noch kurz zittern, doch wenig später pfiff Schiedsrichter Erik Karner das Spiel endlich ab und die Klosterneuburger durften über den lange ersehnten Titel jubeln.

Nicht geplant aber immer möglich

„Wir haben nicht mit dem Titel geplant, aber immer gewusst, dass er möglich ist. Wir haben gewusst, dass in dieser sehr ausgeglichenen Liga viele Teams noch Chancen haben, um uns zu überholen und dass für uns alles zusammenpassen muss, damit es am Ende wirklich klappt“, gab sich Coach Mario Handl nach dem Meisterstück bescheiden. Die Schlüssel zum Erfolg seiner Mannschaft liegen für den Coach auf der Hand: „Wir waren einfach sehr konstant. Das ganze Jahr über aber auch besonders im Frühjahr. Wenn es so knapp zur Sache geht, wie in dieser Liga, dann ist die konstanteste Mannschaft im Vorteil.“

Die Statistik untermauert diese These eindrucksvoll. Stolze elf Spiele in Serie haben die Klosterneuburger sich nicht geschlagen geben müssen. Lediglich im ersten Spiel der Frühjahrssaison gegen Neusiedl ließ man sich etwas überraschen und musste ohne Punkte die Heimreise antreten. „Ein sehr lehrreiches Spiel, aus dem wir zwar keine Punkte, aber sehr wichtige Erfahrungswerte mitgenommen haben“, kommentierte der Coach den Fehlstart nach dem der Motor seines Teams aber rasch auf Touren kam.

Kader war das größte Plus

Der entscheidende Faktor für den Titelgewinn und auch die Grundlage für die erwähnte Konstanz der Fußballer aus der Babenbergerstadt liegt allerdings auf der Hand: Der sehr ausgeglichene Kader. Über die letzten Jahre wurde das Team immer breiter aufgestellt, auf der Bank sitzen Spieler mit genug Qualität, um in den meisten anderen Teams der Liga eine Position als Stammspieler zu besetzen und gleichzeitig hat der Trainer es geschafft, dass diese Akteure ohne Allüren ihre Rollen akzeptieren. Bestes Beispiel: Der am Sonntag angeschlagene Johannes Mansbart, ein Unterschiedspieler, dessen Ausfall sonst kaum ein Team kompensieren könnte, kam erst in der 70. Minute als absoluter Edeljoker aufs Feld und dennoch wurde das Team auch ohne ihn nicht nervös.

„Es hat einfach alles gepasst. Die Spieler haben ihren Job sehr gut gemacht, im Trainerteam haben wir sehr gut zusammengearbeitet und im Umfeld hat auch alles gepasst. Es waren einfach sehr viele Puzzleteile die perfekt zusammengepasst haben“, fasste Handl das Meisterstück zusammen.

Im Vorstand ist man über den Meistertitel hocherfreut, wie Obmann Thomas Pils erklärt: „Wir freuen uns natürlich alle sehr, dass es jetzt wirklich geklappt hat.“ Die letzten Wochen waren für die Nerven des Obmanns, der mit viel Herzblut bei der Sache ist, offensichtlich eine Belastungsprobe. Er verließ bei den Heimspielen das Stadion und war auch in Ernstbrunn nicht dabei, um seine Nerven zu schonen. Jetzt herrscht aber große Vorfreude auf das letzte Heimspiel am Freitag, bei dem die Meisterfeier über die Bühne gehen wird.