FCK-Kickern fehlt noch ein Punkt

Eigentlich wäre am Freitag alles angerichtet gewesen in der IMMOunited-Arena im Happyland. Die Ausgangslage war klar. Wenn Ernstbrunn in Neudorf keine drei Punkte gelingen, hätte der FCK mit einem Sieg gegen Leopoldsdorf schon drei Runden vor Saisonschluss die Meisterfeier abfackeln können.

Dementsprechend gut besucht präsentierte sich die Tribüne und die Fans machten ordentlich Stimmung. Für zwischenzeitlichen Jubel sorgten dann natürlich auch die durchgesagten und sehr vielversprechenden Zwischenstände aus Neudorf, wo die Hausherren zwischenzeitlich sogar schon mit 2:0 in Führung lagen und den FCK-Kickern somit perfekt zuarbeiteten.

Diese waren spielerisch die überlegene Mannschaft, kontrollierten Ball und Gegner in der ersten Halbzeit und zeigten in der Offensive immer wieder schöne und strukturierte Angriffe. Die Gäste aus Leopoldsdorf brachten aber ihre Qualitäten aus der bisherigen Rückrunde ebenfalls auf den Platz, standen in der gefährlichen Zone sehr souverän und konnten sich auf Matthias Zsovinecz im Tor verlassen, wenn es doch einmal brenzlig wurde.

Ausschluss nach der Halbzeitpause

Nach dem Pausentee spielte eine Undiszipliniertheit der Gäste den FCK-Kickern noch weiter in die Hände. Nach einer Rudelbildung vor dem Tor der Leopoldsdorfer, musste David Stohhäussl unter die Dusche und die Klosterneuburger spielten jetzt in Überzahl.

Die Gastgeber blieben am Drücker, hatten jetzt endgültig die Kontrolle über die Partie, doch die Leopoldsdorfer standen auch mit einem Mann weniger sehr gut in der Defensive und kamen sogar immer wieder zu kurzen Entlastungsangriffen.

Die Handl-Jungs schafften es trotz einer sehr bemühten Leistung schlichtweg nicht, den Abwehrriegel der Gäste zu knacken und mit Fortdauer der Partie war den Hausherren anzumerken, dass sie das Tor und damit den Titel mit der Brechstange erzwingen wollten.

Gute Situation vor den letzten Runden

Am Ende stand dann ein 0:0 zu Buche, mit dem man aus Klosterneuburger Sicht durchaus leben kann. Die beste Ausgangslage im Meisterrennen haben nämlich weiterhin mit viel Abstand die FCK-Kicker. Ernstbrunn müsste seine letzten drei Spiele gewinnen und die Klosterneuburger ohne Punkt aus den letzten beiden Runden bleiben, damit Ernstbrunn sich noch den Titel schnappt. Lassee müsste seine beiden verbleibenden Spiele noch gewinnen und ebenfalls darauf hoffen, dass die Klosterneuburger ohne Punkt bleiben.

FCK-Trainer Mario Handl: „Leopoldsdorf ist ein schwerer Gegner, unser Auftritt war durchaus in Ordnung. Einen Punkt brauchen wir jetzt noch, das wissen wir. Jetzt ist es eine reine Kopfgeschichte.“