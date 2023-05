Klarer Derbysieg sorgt für gute Laune

Nach dem Freitagsspiel in der IMMOunited-Arena im Happyland gabs reichlich gute Laune bei den FCK-Kickern und ihren Fans. Der Grund: Ein klarer 4:0-Erfolg über die Lieblingsrivalen des FC Tulln.

Ein Erfolg, der zwar verdient war, in dieser Höhe allerdings etwas zu deutlich ausfiel, wie sich beide Trainer nach dem Abpfiff einig waren. Die ersten 30 Minuten gehörten klar den Gastgebern, die auf den Seiten viel Druck auf das Tullner Spiel machten und so die Begegnung dominiert. Die Gäste kamen kaum kontrolliert aus der eigenen Hälfte. Dann fanden aber auch die Kicker aus der Bezirkshauptstadt ins Spiel. „Wir haben die offenen Räume über die Seitenverlagerungen gefunden und genutzt. In dieser Phase waren wir richtig gut im Spiel und hatten auch Möglichkeiten“, so Tulln-Coach Jürgen Fangmeyer, der sein Team akribisch auf die Titelanwärter aus der Babenbergerstadt vorbereitet hatte.

Die Jungs von Coach Mario Handl kamen aber unbeschadet durch diese Phase und in der zweiten Halbzeit war es dann Emre Isik, der in den letzten Monaten schon mehrfach für die wichtigen Treffer gut war, der zum 1:0 traf und das Momentum auf die Seite der Heimischen brachte.

Mit der Führung im Rücken und dem Wissen um die eigenen Stärken in der Defensive, war den FCK-Kickern das notwendige Selbstvertrauen jetzt deutlich anzusehen.

Die Tullner Offensivabteilung, die in Ernstbrunn noch mit fünf Treffern glänzte, biss sich an den Gastgebern die Zähne aus, während Mansbart vom Elfmeterpunkt aus auf 2:0 stellte. Das 3:0 erzielte Speedster Thomas Schmidt und den Schlusspunkt zum 4:0 setzte wieder Johannes Mansbart.

Schwerer Gegner steht am Programm

Mit Prottes hat man jetzt keinen leichten Gegner vor der Brust. Die anstehenden Gastgeber spielen ein starkes Frühjahr und mussten sich seit der Winterpause nicht geschlagen geben. Hier drei Punkte zu holen, wird keine leichte Angelegenheit. Die FCK-Kicker haben mit Prottes aber noch eine Rechnung offen, denn im Herbst mussten sie sich nach Gegentoren in der 8. und 94. Minute mit 0:2 geschlagen geben.