Mit viel Einsatz zu drei Punkten

Nach der Auftaktniederlage gegen Neusiedl stand für den FC Klosterneuburg im Auswärtsspiel gegen Marchfeld II dringende Wiedergutmachung auf dem Programm. Die ist in letzter Minute geglückt. In einem Spiel das auch wegen der schwierigen Verhältnisse auf dem Platz (holpriges und hartes Feld, starker Wind) lange Zeit wie ein klassisches 0:0 aussah, erzielte Konstantin Reiter in der Nachspielzeit noch das erlösende 0:1-Siegestor. Besonders erfreulich aus Klosterneuburger Sicht war dabei zwar nicht unbedingt die technische Raffinesse, oder spielerische Überlegenheit, sondern der Einsatz und der Biss, mit dem die Mannschaft in diesem Spiel agierte.

„Wir haben uns den Verhältnissen angepasst und sehr einfach gespielt. Wir haben aber auch wirklich über das ganze Spiel hinweg gerackert und uns in die Zweikämpfe geworfen. Der Auftritt war durchaus in Ordnung und am Samstag um 14:00 in einem Auswärtsspiel anzuschreiben ist auch gut für die Moral“, fasste Coach Mario Handl zusammen. Am Freitag steht jetzt ein richtiger Kracher auf dem Programm, wenn ab 19:30 Muckendorf/Zeiselmauer im Happyland gastiert. Die Gäste sind für FCK-Coach Handl weiterhin das stärkste Team der Liga, mit Unterschiedsspielern in jedem Bereich. Dennoch wird man sich natürlich nicht kampflos geschlagen geben. Handl: „Sie für 90 Minuten unter Kontrolle zu haben wird sehr schwer werden, ich bleibe aber dabei, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann.“ Für zusätzliche Motivation dürfte auch die 6:1-Klatsche sorgen, die die Klosterneuburger sich im Herbst in Muckendorf einfingen.