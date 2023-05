Sieghartskirchen entführt einen Punkt aus Klosterneuburg

FC Klosterneuburg - Sieghartskirchen 1:1. 25 Punkte trennen die beiden Mannschaften, doch das Spiel am Freitag zeigte wieder einmal, dass jede Begegnung in der Gebietsliga Nord-Nordwest zumindest für eine kleine Überraschung gut ist. Den besseren Start erwischten eindeutig die Gastgeber, die dem Spiel rasch ihren Stempel aufdrückten und sich immer wieder mit schönen Kombinationen in die gefährliche Zone spielten. Die Gastgeber fanden auch die ersten Großchancen vor. In der 19. Minute legte Isik den Ball aus guter Position neben das Tor, eine Minute später scheiterte Mansbart bei einer Halbchance. Das Duo Isik-Mansbart machte Sieghartskirchen das Leben in dieser Phase schwer und in der 32. Minute traf Isik dann auch zur verdienten Führung.

Ein wirklich sehenswerter Treffer. Mansbart tänzelte sich am linken Flügel an den Sechzehner, brachte das Leder zu Isik, der mit einer Berührung aus spitzem Winkel Sinisa Kulic im Gästetor überhob.

Nach der Pause wie ausgewechselt

Bis zur Halbzeit hatten die FCK-Kicker das Spiel weiterhin unter Kontrolle. Dann kamen die Gastgeber aber schwach aus der Kabine. Die Partie wurde jetzt zwar nicht unfair aber durchaus härter und die robusten Gäste spielten ihre Qualitäten besser aus, während die FCK-Kicker nicht mehr in die Spur der ersten Halbzeit fanden. Bereits in der 48. Minute hatte Omanovic den Ausgleich am Fuß, setzte den Ball aber knapp neben das lange Eck. Bei einem Klosterneuburger Befreiungsschlag in der 53. zeichnete sich Sinisa Kulic gegen Emre Isik aus und in der 58. setzte Vastic einen Freistoß an die Latte. Das Spiel war jetzt ein offener Schlagabtausch. In der 65. brachte Bora einen scharfen Schuss aufs Tor, doch Kulic war erneut zur Stelle und in der 75. Minute hatten die FCK-Kicker die Chance auf die Vorentscheidung. Nach schöner Kombination auf der rechten Seite, kam Mansbart aus kurzer Distanz zum Abschluss, der Winkel war allerdings zu spitz, doch Bora wäre um ein Haar noch am Ball gewesen und hätte diesen wohl über die Linie gedrückt.

Statt der Vorentscheidung setzte es zwei Minuten später dann aber den garnicht so unverdienten Ausgleich. Nach einer Maßflanke von der linken Seite steht Pajkic goldrichtig und zu frei und platzierte den Ball per Kopf für Aichinger unhaltbar im Eck. Die Gastgeber versuchten jetzt noch einmal Druck zu machen und sich erneut die Führung zu schnappen, Kulic war jetzt aber hellwach, schaltete sich immer wieder gut ein und hielt das Unentschieden fest.

Mario Handl, Trainer FC Klosterneuburg: „Wir haben gewusst, dass Sieghartskirchen ein schwerer Gegner wird, wenn sie gut eingestellt sind und das waren sie heute. Wir sind natürlich etwas enttäuscht, dass es nicht für drei Punkte gereicht hat, abgesehen von der Phase nach der Pause war die Leistung aber durchaus in Ordnung.“

Jürgen Boisits, Trainer SV Sieghartskirchen: „ Wir haben in der ersten Hälfte nicht hoch attackiert, sondern versucht die Heimischen in der Kampfzone zu stellen. Zweite Hälfte haben wir von Beginn an Druck gemacht. Der Ausgleich war verdient. Dass Klosterneuburg danach hohen Druck erzeugte, war zwangsläufig - als Tabellenführer. Aber auch wir hatten unsere Möglichkeiten. Das war ein Schritt nach vorne. Besonderer Dank gilt den vielen mitgereisten Fans, die tolle Stimmung gemacht haben.“

Statistik:

FC Klosterneuburg - Sieghartskirchen 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (32.) Isik, 1:1 (77.) Pajkic

Karten: Isik (71., Gelbe Karte Foul)Vastic (66., Gelbe Karte Unsportl.), Omanovic (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Pajkic (28., Gelbe Karte Foul)

FC Klosterneuburg: Schmidt, Bora (82. Reske), Barton, Grünzweig, First, Mansbart, Isik, Skukan (58. Okoro), Breicha, Spiess (82. Miklautz), Aichinger

Sieghartskirchen: Vastic, Pajkic (82. Schnabler), Azdajic Marin, Mick, Omanovic, Borjanovic, Azdajic Luka, Böhm-Mendes, Kulic, Ercegovac, Asafe

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Wilfried Lenz