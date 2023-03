Überraschung zum Frühjahrsauftakt

Eigentlich war der FC Klosterneuburg im Auswärtsspiel gegen Neusiedl in der Favoritenrolle zu sehen. In den ersten Minuten zeigte sich das auch auf dem Spielfeld, doch dann machten die Gastgeber immer besser Figur, beim FCK häuften sich die unerzwungenen Fehler und nach einem Seitfallzieher-Tor von Swarat war Neusiedl endgültig die bessere Mannschaft. Endstand: 2:0 für Neusiedl.

Coach Mario Handl war ob der Niederlage natürlich nicht erfreut, machte seiner Mannschaft aber keine Vorwürfe: „Die Jungs haben sich wirklich reingehaut, alles gegeben und nicht aufgesteckt, das ist alles, was du in so einem Spiel verlangen kannst. Es ist aber noch lange nichts verhaut. Wir müssen schauen, dass wir jetzt in einen Lauf kommen.“

An der Tabellenspitze bleibt es weiterhin spannend. Da Muckendorf sich in Ernstbrunn durchsetzte und Hohenau gegen Tulln verlor, während Lassee gegen Leopoldsdorf 0:0 spielte, liegt die Spitze weiterhin eng beisammen und sogar Prottes auf dem siebenten Tabellenplatz liegt nur fünf Zähler hinter dem Leader aus Hohenau.