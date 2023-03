Trainer borgte seinem Youngster die Krücken

Die vorletzte Woche vor Meisterschaftsstart war für FC- Marchfeld-II-Trainer Willi Hawla etwas ungewöhnlich. Am Montag leitete der 33-Jährige noch wie gewohnt das Training, am Dienstag ging es für ihn aber ins Spital. Grund war eine Kreuzband- und Meniskusoperation, Hawla hatte sich in den Semesterferien beim Skifahren am Knie bedient. Der Coach zeigte sich aber hart im Nehmen, war am Donnerstag schon wieder am Sportplatz zugegen und begleitete seine Mannschaft am Samstag auch zur Generalprobe beim 1. FC Bisamberg, die statt wie geplant um 14 Uhr vier Stunden später angepfiffen wurde. Hawla, der auf Krücken ging, brauchte nämlich zwingend Unterstützung von seinem Co-Trainer, der aber gerade die C-Lizenz absolviert und bis 16 Uhr im Kurs saß. Auch durch die gute Verbindung zu Ex-FCM-Coach Thomas Flögel war die Verlegung aber kein Problem.

Das Spiel selbst lief dann blendend für die Marchfelder, der Gegner aus der 2. Landesliga Ost wurde mit 3:2 bezwungen. Für den dritten Treffer sorgte Youngster Melvin Gartner, der erst kurz zuvor ein-, nach seinem Jubel aber auch bald wieder ausgewechselt wurde. Der Stürmer knöchelte um, sein Sprunggelenk ging laut Hawla „auf wie ein Tennisball“. Zumindest konnte der Trainer mit seinen Krücken helfen, Gartner borgte sie sich, um zum Auto zu kommen. Eine MR-Untersuchung soll nun den Grad der Verletzung aufzeigen.

Ex-Hohenauer Volf sah den Roten Karton

Bisamberg war übrigens nur noch zu zehnt, als Gartner traf, denn Dominik Volf holte sich den Roten Karton ab. Der Ex-Hohenauer soll Gegenspieler Sylvester Heuberger nach einem Foul ins Gesicht gespuckt haben. „Der Sly ist zum Glück enorm ruhig geblieben“, beschrieb Hawla: „Wenn er einen anderen Spieler von mir erwischt, passiert da vielleicht mehr.“ Volf ist nun jedenfalls für die erste Runde – und wohl noch länger – gesperrt.

Der FC Marchfeld muss zum Start nach Neudorf. Hawla will die Leistung von Bisamberg mit in die Meisterschaft nehmen und in Neudorf den Kampf annehmen: „Sie sind keine unfaire, aber eine sehr harte Mannschaft. Das hat uns im Herbst die Schneid abgekauft, und das darf halt nicht mehr passieren.“

