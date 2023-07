Drei Siege gegen Landesliga-Klubs

Starke Ergebnisse in der Vorbereitung fährt bisher das zweite Team des FC Marchfeld ein: auf ein 5:1 in Langenlebarn (2. Landesliga Ost) und ein 3:1 bei der Columbia Floridsdorf (2. Landesliga) folgte zuletzt ein 6:2 bei Hellas Kagran (Wiener Stadtliga). Trainer Willi Hawla will das aber nicht überbewerten: „Letztes Jahr ist es in der Vorbereitung auch sehr gut gelaufen (lacht).“ Die Meisterschaft danach verlief bekanntlich enttäuschend. Heuer stellt man die Jugendförderung in den Fokus, viele neue Spieler müssen integriert werden: „Es ist eine Herausforderung, innerhalb von fünf Wochen eine neue Mannschaft zu formen. Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch viel Luft nach oben. Und wir wissen, dass es in der Meisterschaft auch anders laufen kann.“

Ganztägiges Teambuilding am Sportplatz

Um bestmöglich zusammenzuwachsen, gab's am Samstag auch ein ganztägiges Teambuilding in Groß-Enzersdorf. Am Programm standen ein gemeinsames Frühstück, zwei Taktikeinheiten, ein Fußballtennis-Turnier, Schwimmen, ein Geschicklichkeits-Wettkampf, ein Rätsel, bei dem es sich um den Verein drehte, und eine Grillerei. „Um 18 Uhr sind dann alle wieder nach Hause gefahren“, schildert Hawla: „Es war ein toller Tag.“

Weiter geht die Testspielreise schon am Mittwoch beim ASK Liesing, am Samstag kommt dann Cro Vienna (beide Wiener Oberliga A) um 16 Uhr nach Groß-Enzersdorf.