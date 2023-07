Ein Sextett für den FCM

Wenn der FC Marchfeld II am 10.7 Trainingsstart hat, werden wieder einige neue Gesichter zu sehen sein. Was bereits jetzt fest steht: Die neue Mannschaft wird deutlich jünger. „Wenn alles klappt, haben wir einen Altersschnitt von 19 Jahren“ kündigte Trainer Willi Hawla bereits letzte Woche an.

Einer aus dem in den letzten Tagen fixierten Sextett kennt den Klub bereits: Adin Grabovac, der im zentralen Mittelfeld von der Sechs bis zur Zehn alles spielen kann. Der 2004er-Jahrgang kickte bereits fast zwei Jahre lang für den FC Marchfeld, vergangene Saison kam er immerhin zu 13 (meist Joker-)Einsätzen für den SV Donau in der Wiener Stadtliga. Ebenfalls aus der Wiener Stadtliga kommt Yusuf Sahin vom FV Austria XIII. Er verbrachte auch dreieinhalb Jahre im Rapid-Nachwuchs und war beim Klub im Westen der Hauptstadt Stammspieler – und ist damit auch frischgebackener Wiener Landescup-Sieger, nach einem Finalerfolg vor 2000 Zuschauern im Happel-Stadion gegen Dinamo Helfort.

Ziel für die Saison: „Den einen oder anderen nach oben bringen“

Mit dem Linksverteidiger Jeremy Buen kommt auch ein Gebietsliga-Meister, stand der bei der Wiener Austria ausgebildete 1999er-Jahrgang doch im Kader des FC Klosterneuburg, wo er aber nur zwei Spiele bestritt. Aus der neuen Liga des FCK, der 2. Landesliga Ost, kommt der Innenverteidiger Onsi Fouli. Er pendelte bei Obergänserndorf zwischen erster und zweiter Mannschaft, auch beim FC Mistelbach stand der Ex-FACler unter Vertrag. Ebenfalls im Weinviertel kickte bereits Elyes Balti, der 2018 genau eine Partie für Großkrut bestritt. In der abgelaufenen Saison stand er aber öfters am Feld und überzeugte mit fünf Treffern bei elf Gebietsliga-Partien für den SC Leopoldsdorf/Wien. Der älteste im Bunde ist der 1997 geborene Manuel Czapka, der vom Wiener Oberligisten SV Essling kommt und dort zumeist in der Reserve auflief.

Das Transferprogramm der Marchfelder ist damit beendet, zwei Spieler trainieren bereits jetzt im Regionalliga-Team mit: Enes Sen, der bei seinen Frühjahrseinsätzen überzeugte und Joel Richards, der gerade erst verpflichtet wurde. „Sie trainieren jetzt bis zum 10.07. oben und sind dann bei mir und einmal pro Woche oben beim Training. Ich denke bis zum Winter ist es möglich, dass sie den Sprung nach oben schaffen. Die Zusammenarbeit mit Hannes Friesenbichler ist top“, so Hawla. Als Saisonziel nennt er „mit der jungen Mannschaft nichts mit dem Abstieg zu tun haben und wieder den ein oder anderen Spieler nach oben in die RLO bringen“.