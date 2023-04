In der Nachspielzeit zugeschlagen

Werbung

FC Marchfeld II - FC Klosterneuburg 0:1. Schwieriges Terrain, starker Wind - einfach hatten es die beiden Teams am Samstagnachmittag nicht. Beide neutralisierten sich auch ziemlich gegenseitig, Chancen waren lange Zeit Mangelware. FCM-Trainer Willi Hawla notierte sich in Hälfte eins „einen Sitzer“ von Philip Furch und in Hälfte zwei einen Abschluss von Lirian Sejdini, den Klosterneuburg-Keeper Elias Zessner-Spitzenberg gut parierte.

Auch die Gäste hatten nicht allzu viel, weshalb sich die Partie für beide Trainer nach einer Nullnummer anfühlte. Wenngleich FCK-Coach Mario Handl schon so ein Gefühl hatte, nämlich: „Wenn wer ein Tor macht, dann wir.“

Reiter mit dem Goldfüßchen

Genau so sollte es dann in der Nachspielzeit tatsächlich noch kommen. „Der Schiedsrichter hatte die Pfeife schon im Mund“, war für Hawla ansich nur noch diese eine Verteidigungsaktion zu bewältigen. Die gelang aber unzureichend, Klosterneuburg konnte vom Flügel quer spielen, wo Konstantin Reiter perfekt positioniert war und nur noch eindrücken musste.

„Extrem schade“, fand das der FC Marchfeld-Trainer, „weil ein X sicherlich sehr verdient gewesen wäre“. Er haderte auch mit der frühen Verletzung von Innenverteidiger Stefan Gratt sowie jener von Julian Velisek in Hälfte zwei: „Zwei Führungsspieler, die dann gefehlt haben, um den Punkt sicher nach Hause zu spielen.“

FCK-Coach Handl nahm den späten Siegtreffer natürlich gerne mit: „Wir haben das Spiel recht einfach gehalten, sehr gut gekämpft und gerackert. Insgesamt war das ein zufriedenstellender Auftritt, der auch für die Moral wichtig war."

Statistik

Tore: Gast Konstantin Reiter (90.)

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II: Andreas Zehetbauer, Michael Mayer, Sylvester Heuberger, Emir Islami, Philip Furch, Julian Velisek, Lazar Miletic, Amel Koldzic, Stefan Gratt, Lirian Sejdini, Kevin Glück, Bernhard Kern, Marcel Ganser, Ufuk-Cem Ucar, Pascal Pokorny, Jan Lebis, Luca-Maximilian Keller, Ufuk-Cem Ucar (10. statt Stefan Gratt), Pascal Pokorny (66. statt Lazar Miletic), Jan Lebis (66. statt Julian Velisek)

FC Klosterneuburg: Elias Zessner-Spitzenberg, Thomas Schmidt, Moritz Breicha, Murat Bora, Sebastian Spiess, Emre Isik, Konstantin Reiter, Daniel Koch, Fabio Barton, Manuel Grünzweig, Zvonimir First, Alexander Aichinger, Mert Hasan, Paul Reske, Domagoj Skukan, Sebastian Klicka, Uzodike Okoro, Paul Reske (75. statt Daniel Koch), Domagoj Skukan (81. statt Murat Bora)

Karten: Kevin Glück (45. Gelb Foul), Ufuk-Cem Ucar (51. Gelb Foul)