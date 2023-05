1:4! Hohenau wird durchgereicht

FC Marchfeld II - Hohenau 4:1. Als Tabellenführer in die Rückrunde gestartet, kommt der ASV Hohenau im Frühjahr einfach nicht in Fahrt. In Groß-Enzersdorf erlitt Grün-Weiß am Samstag Schiffbruch, das 1:4 war bereits die dritte Niederlage in Folge und die deutlichste in der ganzen Saison. Dabei stand es nach 70 Minuten immer noch 0:0.

In Führung hätten zu diesem Zeitpunkt beide Teams liegen können. FC Marchfeld II-Trainer Willi Hawla zählte mehrere „Hunderter“ seiner Elf in Hälfte eins auf: Ex-Hohenauer Lirian Sejdini, Lazar Miletic, Marcel Ganser - sie alle hätten für Hawla die Führung besorgen sollen, auch einen Elfmeter hätten die Marchfelder gerne gehabt. Hohenau-Coach Rudolf Bily sah die dicksten Gelegenheiten seines Teams zu Beginn des zweiten Durchgangs, doch auch Erik Guoth, Tomas Tok und Fabian Ribing durften nicht jubelnd abdrehen. Was auch am heimischen Keeper Fabio Jäger lag. „Er hat zweimal stark gehalten“, fand Hawla, der zugab: „In dieser Phase sind wir stark geschwommen.“

Der doppelte Auftritt von Julian Velisek

Spätestens die 71. Minute sollte das Geschehen aber in Richtung der Hausherren lenken. Julian Velisek setzte über die linke Seite zum Sololauf an, Hohenaus Lukas Stetter gab nur Begleitschutz. Zu Ende gehen sollte Veliseks Kraftakt mit einem Foul an ihn im Strafraum. Der Außenverteidiger schnappte sich gleich selbst die Kugel, legte sie auf den Punkt und verwandelte den Elfmeter trocken zum 1:0.

Waren erst mal alle Augen auf Velisek gerichtet, fühlte sich der ehemalige Ostliga-Spieler damit offenbar wohl, denn nur sieben Minuten später kam der nächste große Auftritt: Doppelpass mit Kevin Glück, Abschluss mit rechts - und es stand 2:0. Hohenau ruderte dann ein Tor zurück, Martin Hrubsa traf nach Heuberger-Foul ebenso vom Elfmeterpunkt. Mehr ging aber nicht, im Gegenteil: Sejdini strafte die alten Kollegen mit einem schönen Volleytreffer zum 3:1 ab, ehe Lazar Miletic noch einen herrlichen Spielzug der Marchfelder mit einem Dribbling um Torhüter Stefan Wiedenbauer zum 4:1 krönte.

Ein schönes Geburtstagsgeschenk

Unterm Strich also eine deftige Niederlage für den Favoriten, der im Frühjahr erst vier Punkte geholt hat und immer mehr an Boden verliert. Trainer Bily war völlig desillusioniert, bot Obmann Roman Hallas nach Spielende sogar seinen Rücktritt an, was dieser ablehnte. Bis zum ersten Gegentor war der Coach eigentlich zufrieden mit dem Auftritt, danach aber geschockt: „Dann kannte ich meine Mannschaft nicht mehr. Wir haben uns als Team in 15 Minuten komplett verloren, das Gegentor hat uns alles genommen.“

Ganz anders war die Stimmung freilich bei seinem Gegenüber Willi Hawla, der am Tag vor dem Match seinen 34. Geburtstag gefeiert hatte: „Es ist herrlich, wenn du im Abstiegskampf einen Meisterkandidaten mit dem dreifachen Budget 4:1 schlägst. Das war hervorragend heute. Ich kann mich bei der Mannschaft nur bedanken.“

Geburtstagskind. FC Marchfeld II-Coach Willi Hawla bekam zum "34er" einen 4:1-Erfolg geschenkt. Foto: David Aichinger

Statistik:

FC Marchfeld II - Hohenau 4:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (71., Elfmeter) Velisek, 2:0 (78.) Velisek, 2:1 (82., Elfmeter) Hrubsa, 3:1 (84.) Sejdini, 4:1 (90+1.) Miletic

Karten: Braun (30., Gelbe Karte Unsportl.), Heuberger (90+3., Gelbe Karte Foul), Sejdini (56., Gelbe Karte Unsportl.)Tok (38., Gelbe Karte Unsportl.), Guoth (47., Gelbe Karte Foul), Ribing (53., Gelbe Karte Kritik), Skoda (58., Gelbe Karte Unsportl.), Stetter (74., Gelbe Karte Unsportl.)

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II: Miletic, Ganser (55. Glück), Braun (77. Gartner), Sen (68. Lebis), Heuberger, Mayer, Velisek, Islami, Jäger, Koldzic, Sejdini

Hohenau: Skoda, Tok (80. Lörinczi), Kleibl (26. Guoth), Hrubsa, Kegler (77. Kunicki), Ribing, Stetter, Oberrenzer, Wiedenbauer, Mihal, Marhofer

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Gürsel Ak