„Ich mache ja nichts anders als letzte Saison“

4:1 in Ernstbrunn, 2:1 gegen Prottes und 2:1 in Wullersdorf – der FC Marchfeld II legte den perfekten Saisonstart hin. Den Platz an der Sonne genießt Trainer Willi Hawla, vor allem, wenn er an die letzte Saison denkt, als man lange um den Klassenerhalt kämpfen musste: „So ist das Trainergeschäft, es geht so schnell, obwohl ich ja nichts anders mache als letzte Saison (lacht).“

Aber auf Nachfrage kann er den Erfolg erklären: „Wir haben uns im Sommer von den Söldnern getrennt und bauen mehr auf junge Spieler, die Herzblut zeigen.“ Einer davon ist Joel Richards, der 19-jährige Stürmer kam vom FAC und steuerte bei allen drei Spiele einen Treffer bei. Von Hawla gibt es viele Komplimente: „Er macht mir viel Spaß, ein netter Kerl und mit 1,90 Metern ein richtiger Bulle, so einen haben wir im Angriff gebraucht.“ Das Ziel sei es, ihn in die Regionalliga-Mannschaft zu bringen. Er habe aber auch andere Talente, verrät Hawla: Beim Einstand, der nach dem Prottes-Heimspiel gefeiert wurde, mussten die Neuen singen – und Richards lieferte dabei die beste Performance ab.

Adin Grabovac pushte Team von draußen

Ein gutes Beispiel für den von Hawla skizzierten Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft gab es im Wullersdorf-Spiel: Weil Marcel Thomas Heiden schon nach 17 Minuten wegen Kritik am Schiedsrichter mit Gelb-Rot vom Feld musste, stellte Hawla um. Er nahm Zehner Adin Grabovac raus, der dies aber ohne zu Murren hinnahm und von draußen positiv auf die Mannschaft einwirkte.

Am Samstag geht es gegen Muckendorf/Zeiselmauer, für den FCMII-Coach handelt es sich dabei neben Hohenau um den zweiten große Titelfavoriten. Der vierte Sieg sei möglich, aber extrem schwer: „Die neun Punkte kann uns keiner mehr nehmen, das bringt uns viel Beruhigung und Selbstvertrauen.“

Aber nun gilt es, die vielen jungen Spieler durch Gespräche am Boden zu behalten, „ich muss auf die Euphoriebremse steigen, sonst glauben sie, es geht weiterhin alles von selber“. Denn eines bleibt: Vereinsintern gibt man den Klassenerhalt als Saisonziel aus. Aber die Hoffnung ist groß, dass er diesmal früher fixiert wird.