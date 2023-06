Kreuzbandriss vorm Match

Pleiten, Pech und Pannen häuften sich beim FC Marchfeld rund um das Spiel gegen Prottes auf der Torhüterposition. Der für die Kampfmannschaft eingeplante Fabio Jäger schaffte es wegen einer Flugverspätung nicht zum Spiel. Routinier Bernhard Kern sollte einspringen, der Tormanntrainer verletzte sich aber beim Aufwärmen. Befürchtet wird – nicht zum ersten Mal in seiner Karriere – ein Kreuzbandriss. Trainer Willi Hawla fühlt mit seinem Schützling: „Aus der Emotion heraus hat er gesagt er hört komplett auf mit Fußball. Ich hoffe nicht, das wäre extrem schade.“

Auch Prottes-Trainer Aljoscha Kroboth dachte bei seiner Analyse an Pechvogel Kern: „Ganz, ganz bitter. Gute Besserung auf diesem Wege.“

Hawla spielte Taxi für amerikanischen U16-Goalie

So musste jedenfalls Siddhanta Khadka zwischen die Pfosten, der zuvor schon in der Reserve gespielt hatte. Der 2006er-Jahrgang mit amerikanischem Pass kam zwei Tage zuvor noch in der U16 zum Einsatz. Hawla hatte ihn nach Jägers spontaner Absage höchstpersönlich abgeholt und zum Match kutschiert, trotz 0:3-Niederlage war er hinterher mit seinem Youngster zufrieden: „Vor dem Spiel war ihm schlecht (vor Aufregung), aber er hat das richtig gut gemacht.“