Sturm erntet nach Traumtor Komplimente

Werbung

FC Marchfeld II - Lassee 0:2. Vom Hocker riss einen das Derby in Groß-Enzersdorf zunächst nicht, nennenswerte Chancen waren im ersten Durchgang eher rar. Das änderte sich schlagartig, als Lukas Nürnbergers Chipball sechs Minuten vor der Pause im rechten Halbraum Teamkollege Christoph Sturm fand. Der 34-Jährige ließ den Ball rund 25 Meter vor dem Tor einmal aufspringen, nahm sich ein Herz, knallte mit dem Außenrist drauf und versenkte die Kugel, über den etwas vor dem Tor stehenden Andreas Zehetbauer, tatsächlich im langen Winkel. „So etwas sieht man selten, muss ich sagen“, kommentierte Trainer Martin Grabenbauer, um seine Aussage aber gleich ein wenig einzuschränken: „Vom Sturmi sieht man es öfter, weil der ab und zu solche Tore schießt. Aber das war schon sensationell.“

Eine Meinung, der sich FC Marchfeld-Trainer Willi Hawla anschloss, auch von ihm gab's Komplimente für den Torschützen: „Wirklich ein super Tor, das muss man anerkennen.“

Hawla: „Von uns ist zu wenig gekommen“

Nach Seitenwechsel wollten die Gastgeber freilich zurückschlagen, die Versuche blieben aber größtenteils glücklos. Hawla war ehrlich: „Von uns ist zu wenig gekommen.“ So konnte sich Lassee bei doch warmer Temperatur etwas zurückziehen, auf Konter lauern, die Räume nützen. Die Entscheidung gelang aber aus einem ruhenden Ball. Wieder war Sturm beteiligt. Sein Freistoß über die Mauer war zwar nicht platziert genug, um direkt im Kasten von Zehetbauer einzuschlagen, der Goalie konnte die Kugel aber auch nicht festmachen und ließ sie nach vorne klatschen. Dort war Mario Toth am schnellsten, Lassees Innenverteidiger stellte auf 2:0.

Sturm traf dann noch die Stange, der Gegner hatte erst in Minute 85 nochmal eine gute Kopfballgelegenheit. So blieb es beim verdienten Auswärtssieg für Grün-Weiß, der für Mannsdorf/Groß-Enzersdorf nicht die einzige schlechte Nachricht an diesem Wochenende war. Denn am Sonntag gewann der Vorletzte Sieghartskirchen in Ernstbrunn und ist nun schon punktgleich mit den Marchfeldern, auf die bereits am Dienstag der Nachtrag in Muckendorf wartet.

Statistik:

FC Marchfeld II - Lassee 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (39.) Sturm, 0:2 (70.) Toth

Karten: Ganser (67., Gelbe Karte Foul), Lebis (13., Gelbe Karte Unsportl.), Glück (90., Gelb/Rote Karte Kritik), Sejdini (43., Gelbe Karte Unsportl.), Glück (57., Gelbe Karte Unsportl.)Thaller (90+4., Gelbe Karte Kritik), Naimer (41., Gelbe Karte Foul)

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II: Zehetbauer; Lebis (74. Sen), Heuberger, Mayer, Velisek; Trkic (74. Keller); Pokorny (46. Koldzic), Ganser, Glück, Sejdini (46. Furch); Miletic (63. Gartner).

Lassee: Mikikits; Lahner (74. Alexander Thaller), Naimer, Toth (88. Kilian), Nürnberger; Kohlhauser, Kainz; Hansi, Sturm, Gänsdorfer; Steinmetz (46. Lukas Thaller).

87 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Busch