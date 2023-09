Der Weisheit letzter Schluss?

Fabian Weis und der FC Neudorf sind weiter das Maß aller Dinge. Auch im sechsten Spiel, im Duell Erster gegen Zweiter mit dem SC Leopoldsdorf, gab es einen Dreier.

Weis, der seit Saisonbeginn und dem Ausfall von Spielmacher Zdenek Sturma auf der „Zehn“ spielt, trumpfte einmal mehr auf. Der Allrounder markierte das 2:1 selbst, legte Adam Sevcik das 4:1 auf. Nach seinem Tor jubelte er ausgewogen, ähnlich wie einst Marseille-Stürmer Bafetimbi Gomis, der eine Wildkatze nachahmte. Kollege Daniel Hirmer, derzeit am Knie verletzt, hatte dabei seine Finger im Spiel, wie Weis erklärte: „Er hat mir auf Instagram ein Kreisliga-Video von einem Spieler geschickt, der auch so gefeiert hat, und hat gesagt, wenn ich treffe, muss ich auch so jubeln.“

Der Torjubel von Fabian Weis (Videocredit: Daniel Hirmer):

Für Trainer Christoph Prem kommt das Formhoch nicht von ungefähr: „Dass er einer der begnadetsten Fußballer ist, hab ich immer gewusst. Wenn er verletzungsfrei bleibt, ist einer der besten Spieler in der Liga. Ich glaube, er hat die Kurve gekratzt, Ich hab immer an ihn geglaubt“, gibt es Sonderlob von Trainer Christoph Prem.

Prem: „Er ist gereift als Mensch“

Mindestens genau so gut wie Fußballspielen konnte Weis in der Vergangenheit nämlich auch feiern – teilweise auch vor den Spielen. Das hat sich gebessert. „Er ist gereift als Mensch“, so Prem. Freitagspartien wie jene gegen Leopoldsdorf kommen für partywütige Neudorfer und „Feierkönig“ Weis dennoch nicht ungelegen, oder? „Ja“, lacht Prem, „Sonntag ist wahrscheinlich der schlechteste Termin für uns.“

Neben Weis erlebt auch Legionär Adam Sevcik gerade rosige Zeiten. Als Stürmer aus Ladendorf gekommen, wurde er zum „Sechser“ umfunktioniert – und liefert dort Woche für Woche ab. Auch er hat bereits vier Tore auf dem Konto. „Ein kompletter Fußballer“, weiß der Coach.