Dieser Lauf sucht seinesgleichen

Nach dem Last-Minute-Sieg am Freitag gegen Sieghartskirchen hält der FC Neudorf nach neun Spieltagen beim Punktemaximum und führt die Tabelle klar an. Er ist in der 92. Minute traf Harald Lahner zum 2:1, Coach Christoph Prem hätte schon das X gerne genommen. Im Nachgang war er völlig fertig: „Ein unglaublicher Sieg von den Emotionen. Wahrscheinlich noch emotionaler, als wenn du 2:0 oder 3:0 gewinnst.“

Die NÖN versuchte den unglaublichen Erfolgslauf der Nordlichter einzuordnen:

Der Zusammenhalt

„Gemeinsam sind wir stark.“ Dieses Credo lebt die Neudorf-Familie wie keine andere, die Spieler, Betreuer und Fans haben den Zusammenhalt quasi im Blut. In guten, wie auch in schlechten Zeiten. Die Lust, Spiele zu gewinnen, ist für Prem ein entscheidender Faktor: „Der Wille kommt nicht von ungefähr. Das ist was, was uns auszeichnet.“

Das Selbstvertrauen

Akutell sind die Zeiten ja bekanntlich nicht nur gut, man könnte sie sogar als rosig bezeichnen. Dass da das Selbstvertrauen mit jedem Sieg weiter steigt, ist selbsterklärend. Prem weiß: „Momentan sind wir gefestigt. Man spürt einfach, dass da ein Rad ins andere greift.“

Die Unterschiedsspieler

Man könnte fast alle Spieler hervorheben, die NÖN pickte vier heraus, die seit Wochen überragend spielen. Rechtsverteidiger Harald Lahner, schon gegen Hohenau SIegtorschütze, traf auch gegen Sieghartskirchen zum 2:1. „Zweimal Matchwinner als Außenverteidiger. Er hat alles. Tempo, Kopfballspiel, Technik, Zweikampfstärke. Ein kompletter Fußballer“, gab es Extralob vom Trainer.

Das Siegestor von Harald Lahner gegen Sieghartskirchen

Flügel Lukas Bergauer, im Eins gegen Eins wohl der beste Spieler der Liga, pflüt über die linke Bahn. Zweimal traf er bis dato, etliche Assists kommen dazu. Ähnlich wie bei Fabian Weis, der als Spielmacher die Fäden zieht. „Jede gefährliche Aktion rennt über ihn“, ist der Vier-Tore-Mann für Prem nicht wegzudenken. Genau so wie Andreas Ebersberger, der als Neuzugang keine Eingewöhnungsphase brauchte. Sechsmal traf der Stürmer. Da wundert man sich, wie manch Trainer in der Vergangenheit einen Außenverteidiger in ihm sah.

Die breite im Kader

Lukas Hauer, Sebastian Lehner, Christopher Kimmel, Dominik Böck – allesamt klingende Namen, die derzeit keinen Platz in der ersten Elf haben, Manuel Stetter ist beispielsweise oftmals gar nicht im Kader. Das sagt einiges aus. Dazu kommen die langzeitverletzten Hirmers. Christoph, Daniel und Thomas bestritten im Herbst kein Spiel und werden das auch nicht mehr tun können. Die breite im Kader ist Wahnsinn!

Am Samstag muss man zum Zweiten, der FC Marchfeld II wartet. Prem gibt sich gleichzeitig selbstbewusst, aber auch warnend: „Wenn du neunmal gewonnen hast, willst du weiter gewinnen. Aber das nächste Spiel ist immer das schwierigste.“