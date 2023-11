Ebersberger-Show beim perfekten Abschluss

Was für ein Feuerwerk zum Abschluss einer grandiosen Herbstsaison: Neudorf kehrte nach einer Niederlage und einem Remis auf die Siegerstraße zurück, zerlegte Prottes im Friedhofstadion mit 4:0 und beendete die Hinrunde mit acht Punkten Vorsprung auf Lassee.

Das Außergewöhnliche: Alle vier Tore gingen aufs Konto von Andreas Ebersberger. So etwas war dem Stürmer, der im Sommer mit einer Empfehlung von 17 Saisontoren aus der 1. Klasse Nordwest nach Neudorf gekommen war, im Kampfmannschaftsbereich noch nie geglückt. „Das war natürlich die Draufgabe auf eine super Saison“, freute sich der 22-Jährige, der nun bei zwölf Saisontoren hält und seine Quote vom Vorjahr sogar noch verbesserte.

Dass er so einschlage, sei „ein Wahnsinn“, sagt Ebersberger, der aber schon so ein Gefühl hatte, dass es mit ihm und Neudorf gut passen könnte: „Darum bin ich auch hingewechselt. Wenn man mit so einem super Team und so einem Top-Trainerteam arbeiten darf, und einfach generell so ein familiäres und gutes Umfeld hat, kann man auch sein Potenzial voll ausschöpfen.“

Gemeinsam raste Neudorf jedenfalls zu 34 von 39 möglichen Punkten. Doch auch diese Marke überrascht Ebersberger gar nicht so sehr: „Weil ich weiß, was wir für gute Kicker haben und dass wir, wenn wir alle spielen, was wir können, eine Top-Gebietsliga-Mannschaft sind.“

„Wollen wir in die zweite Landesliga? Ja!“

Von der Konkurrenz gab's für Ebersberger und Neudorf auch viele lobende Worte. „Eine überragende Hinrunde“, sagte Prottes-Trainer Aljoscha Kroboth nach dem Spiel, während Lassees Martin Grabenbauer aus der Ferne gratulierte: „34 Punkte ist schon eine Nummer, das muss man neidlos anerkennen.“

In Neudorf selbst tanzten die Spieler noch lange nach Schlusspfiff in ihren Trikots feiernd über die Tribüne. Die Euphorie soll nun bleiben, die Ziele wurden bereits nach oben korrigiert. „Wollen wir jetzt rauf in die zweite Landesliga?“, stellt Sportleiter Gerald Legat selbst eine entscheidende Frage, um sie auch gleich zu beantworten: „Ja! Ich denke, man hat den ganzen Herbst gesehen, was für Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Breite und Qualität im Kader ist auch da. Wir wollen jetzt natürlich mehr als nur den Herbstmeistertitel.“

Das bestätigten auch die Spieler, etwa Oldie Dominik Böck: „Jetzt wollen wir natürlich den richtigen Titel. Dann kann ich auch endlich aufhören (lacht).“