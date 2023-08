Freude verstärkt Ebersbergers Torriecher

Andreas Ebersberger und der FC Neudorf – eine Beziehung, die passen dürfte. Der Offensivmann kam im Sommer aus Ladendorf, war dort im Vorjahr mit 17 Treffern bester Schütze seines Teams.

In Neudorf angekommen macht er genau da weiter, wo er aufgehört – beim Toreschießen. Nach zwei Runden stehen zwei Tore auf dem Konto des früheren Mistelbachers, der sich beim FCN pudelwohl fühlt: „Mir macht das Kicken wieder extrem Spaß, die Mitspieler sind top, das Zusammenspiel ist wirklich super. Im Moment rennt einfach alles ideal.“ Damit mein er freilich nicht nur seine persönliche Serie, sondern auch die seiner neuen Mannschaft. Nach zwei Spielen hält man beim Punktemaximum, ist hinter Leopoldsdorf Zweiter. Sechs geschossene Tore können sich ebenfalls sehen lassen.

Trainer Christoph Prem gefiel gegen Muckendorf vor allem das Wie, bei der Entstehung zu Tor eins, das Ebersberger erzielte. Lukas Bergauer und der Torschütze pressten den Gegner gut und eroberten den Ball, für Prem kommt das nicht von ungefähr: „Da sind wir momentan bärenstark, von der Laufbereitschaft, dem Zweikampfverhalten und der körperlichen Komponente.“ Für seinen Neuzugang freut sich der Coach mit: „Schöner kann es momentan nicht laufen.“

Elias Fritz als Elferkiller

Aber nicht nur der Stürmer bekam ein Lob ausgesprochen, sondern auch der Tormann. Elias Fritz hielt die Null fest, obwohl er gegen Wullersdorf zum Auftakt noch nicht den sichersten Eindruck machte und sich zwei Dinger einfing. Die Antwort des Youngsters am Samstag konnte sich aber sehen lassen. Er parierte in der Schlussphase beim Stand von 2:0 einen Elfmeter und fischte einen guten Weitschuss aus der Ecke. Prem wusste im Nachgang: „Wir haben alles im Griff gehabt, aber wenn du dir da das 2:1 fängst... Man weiß ja, wie es im Fußball ist“ Fritz verhinderte jedenfalls Schlimmeres, was den Coach jubeln ließ: „Sensationelle Leistung. Aber nicht nur von ihm, die ganze Teamleistung war wieder gut.“

Eine mindestens genau so gute wird man am Wochenende gegen Ex-Rapidler Andi Dober und den FC Tulln brauchen, das zuletzt 6:1 gewann.