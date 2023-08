Mit Hinteregger auf Tulln vorbereitet

Von Dienstag bis Freitag weilte Neudorf-Coach Christoph Prem auf der „ÖFB-Schülerliga-Instruktoren-Fortbildung“. Am Mittwoch stand der Programmpunkt „Vom Schülerligatrainer zum U21-Teamchef“ an, den Werner Gregoritsch übernahm. Am Donnerstag waren dann Martin Hinteregger und Zlatko Junuzovic dran, die beiden ehemaligeen Teamspieler waren für den Theoriepunkt „von Schülerliga- zum Nationalspieler“ zuständig. „Wirklich eine super Fortbildung“, resümierte Prem im Nachgang, der weiß: „Ich muss schon sagen, da kann man auch sehr viel für den Erwachsenenbereich mitnehmen.“

So viel muss er sich im Moment aber gar nicht abschauen bzw. ausdenken, denn in Tulln gab es am Samstag den nächsten Neudorfer Erfolg. Mit neun Punkten aus drei Spielen hält man aktuell beim Maximum, dafür springt der zweite Platz – hinter Leader Leopoldsdorf – heraus. Ein wenig umplanen muss Prem am Samstag gegen Neusiedl aber schon, Rechtsverteidiger Mario Charvat holte sich gegen Tulln innerhalb weniger Sekunden zweimal Gelb ab. Zuerst für ein Foul, dann für zu frühes aus der Mauer laufen und anschließendem „Gespräch“ mit dem Schiedsrichter.