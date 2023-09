Neudorfer Team schafft Historisches

Sieben Spiele, 21 (!) Punkte – der FC Neudorf und Trainer Christoph Prem sind weiter nicht zu stoppen. Ausgerechnet vor dem Spitzenspiel in Hohenau legte man bei Leobendorf II noch einen drauf und holte seit Saisonbeginn alle Zähler. Daran änderte auch der erste Rückstand in dieser Spielzeit nichts, Neudorf verwandelte ein 0:1 in ein 3:1 und hat jetzt schon einen Punkt mehr auf dem Konto wie im gesamten vorigen Herbst.

Nicht nur für den FCN ein neues Gefühl, wie Sektionsleiter Gerald Legat auf Nachfrage bestätigte – „Wir haben schon geredet, das hat es noch nie gegeben“ –, sondern auch für den Coach. Ob er schon einmal mit sieben Siegen in die Saison startete? „Im Nachwuchs sicher nicht, weil da hab ich mehr verloren als gewonnen“, antwortete er gewohnt humorvoll. Aber auch im Erwachsenenbereich fiel Prem kein derartiger Saisonbeginn ein. Mit Zistersdorf startete er 2017/18 mit fünf Erfolgen und einem Remis, ehe es bis zur Winterpause noch acht Siege und ein X gab.

Binder, Mahr und Co: 13 Spiele ohne Niederlage

Ähnlich erfolgreich war der FC Neudorf ein Jahr später, in der Spielzeit 2018/19 unter Klaus Oberndorfer. Sieben Siege zum Saisonbeginn gelangen Roland Binder, Bernhard Mahr und Co zwar auch nicht, aber der FCN hielt sich über drei Monate schadlos; 13 Spiele lang konnte gegen Neudorf kein Team gewinnen (acht Siege, fünf Unentschieden), bis im letzten Herbstmatch Bisamberg 1:0 im Friedhofstadion gewann. Die Bi- samberger wurden am Ende Meister, Neudorf schloss auf Rang fünf ab.

Zurück in die Gegenwart: Da steht am Samstag für die neue Neudorfer Generation das Spitzenspiel in Hohenau an. Erster gegen Zweiter, das Duell der Mannschaften, die als einzige in der Liga noch ungeschlagen sind. Prem, der viele Jahre mit Zistersdorf und auch Neusiedl für Derbys nach Hohenau fuhr, fiebert dem Duell entgegen: „In Hohenau zu spielen ist immer was Besonderes. Das ist ein interessantes Pflaster, das war schon als Spieler so.“

Was das Personal betrifft, kann der Coach wieder voll auf Zdenek Sturma setzen. Nach einem Kurzeinsatz gegen Leopoldsdorf kam er gegen Leobendorf II in der Halbzeit. Abräumer Thomas Hirmer hingegen wird mit einem Leistenbruch den ganzen Herbst fehlen, auf ihn muss Prem vorerst noch verzichten.