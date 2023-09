Plötzlich Tabellenführer

Lukas Bergauer (links am Foto oben) und sein FC Neudorf setzten sich am Samstag gegen Neusiedl mit 3:0 durch und lachen seither von der Tabellenspitze – und das, obwohl FCN-Trainer Christoph Prem auf Mario Charvat (gesperrt), Zdenek Sturma und Thomas Hirmer (beide verletzt) verzichten musste. Spielmacher Sturma kämpft nach wie vor mit einer Reizung der Achillessehne. „Da werden wir uns noch gedulden müssen“, so Prem.

Der FCN ist als einziges Team der Gebietsliga Nord/Nordwest noch ohne Punktverlust und hält nach vier Spielen bei zwölf Punkten.