Rückkehr des Elferfluchs

Niederlage, Sieg, Unentschieden – beim FC Neudorf war zum Auftakt der Vorbereitung schon alles dabei. Nach dem 1:4 gegen Mistelbach ging es für die Mannen von Christoph Prem zweimal gegen Waldviertler Konkurrenz. Keine Probleme gab es mit Gars, wo Neudorf auswärts 5:0 siegte. Und auch gegen Eggenburg war der FCN durch Tore von Lukas Bergauer und Sebastian Lehner auf Siegkurs, ehe die Gäste mit der letzten Aktion doch noch ausglichen.

Prem kochte danach kurzzeitig, was mit der Chancenauswertung zu tun hatte – und mit der Rückkehr eines Fluchs. Denn die beiden Torschützen traten im Verlauf der 90 Minuten auch jeweils zu einem Elfmeter an, vergaben aber beide. Bergauer schoss seinen beim Stand von 2:0 an die Latte, Lehner zielte bei Zwischenstand 2:1 zu hoch. Was Prem an die vielen vergebenen Penalties im Herbst 2022 erinnerte: „Die Elfer bleiben ein heikles Thema.“ Letztlich konnte er das Gesehene aber doch schätzen: „Die Leistung war top, obwohl einige gefehlt haben. Das habe ich den Burschen auch gesagt.“