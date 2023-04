Zweimal Hirmer, zweimal das Knie

Den Einser-Stürmer und den Stammtormann in einer Woche für ganz, ganz lange Zeit verlieren? Wohl für jeden Verein ein absoluter Albtraum, beim FC Neudorf leider bittere Realität. Trainer Christoph Prem und sein FCN beklagen aktuell die Ausfälle von Daniel und Christoph Hirmer. Das Brüderpaar wird viele Monate nicht auf dem Platz stehen, nachdem beide gröbere Knieverletzungen davontrugen.

Stürmer Daniel bediente sich am rechten Knie, ein Teil des Knorpels brach aus. Er wird mindestens ein halbes Jahr fehlen. Wahrscheinlich scheint, dass die Ausfallzeit sogar zwischen neun und zwölf Monaten beträgt. Goalie Christoph brachte in einem Trainingsspiel vorige Woche den nächsten Tiefpunkt. Er verdrehte sich das linke Knie, die Diagnose war niederschmetternd: Kreuzbandriss. Prem hofft das Beste: „Ich wünsche mir, dass die beiden Burschen wieder zurückkommen. Das war für mich ein schöner Schlag ins Genick. Das tut mir extrem leid. Sie gehören zu den besten Fußballern im Weinviertel, nicht umsonst haben da Retz und andere Vereine schon angeklopft.“

Die Vertretung von Christoph Hirmer im Neudorfer Kasten übernahm Elias Fritz. Für ihn gab’s vom Coach Sonderlob: „Ich will auch betonen, dass der Elias das wirklich super gemacht hat. Eine wirklich souveräne Leistung. Mich freut, dass wir zu null gewonnen haben.“

Doch nicht nur Neudorf, sondern auch Laa musste kurz vorm Derby im Tor rochieren. Statt Winter-Neuzugang Kevin Bischof, der angeschlagen ist, stand mit Niklas Reiff ein Jahrgang 2006 im Tor. An ihm lag’s für Trainer Josef Gottwald nicht, dass man in Klosterneuburg 1:4 verlor. Gut möglich also, dass Reiff auch gegen Neudorf und zuvor in der regulären Runde gegen den FC Marchfeld spielt.

Laa-Coach: „Ich glaube, der Zug ist abgefahren“

Für Gottwald natürlich wichtige Spiele, er ist nach dem Sieg von Kontrahent Sieghartskirchen aber auch realistisch: „Ich glaube, für uns ist der Zug abgefahren. Wir werden noch alles Mögliche versuchen, aber es wird ganz, ganz schwierig.“