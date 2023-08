FC Neudorf Von Liebenden und Freistoßgöttern

Foto: FC Neudorf

D er FC Neudorf hatte am verlängerten Wochenende doppelt Grund zur Freude. Am Samstag heiratete ein Eigengewächs, am Montag gewann man - auch dank zweier Freistoßtore - mit 4:2 beim SK Wullersdorf.

Einen zum „psychologisch wichtigen Zeitpunkt“ kurz vor der Halbzeit, der die 2:0-Pausenführung bedeutete und einen zum zwischenzeitlichen 3:1. Mark Liskowetz versenkte zum Saisonstart in Wullersdorf gleich zwei direkte Freistöße und war damit der Neudorfer Matchwinner. Selbstredend gab es nach dem Schlusspfiff Sonderlob von Trainer Christoph Prem für das FCN-Eigengewächs: „Er war überragend.“ Aber Prem wollt nicht nur Liskowetz hervorheben, ihm gefiel der Auftritt seiner Mannschaft generell: „Für den Start hervorragend. Wirklich eine Top-Leistung.“ Weis: Statt Verteidiger diesmal Zehner Auch die anderen beiden Neudorfer Torschützen muss man herausstreichen. Fabian Weis, in der Vergangenheit immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, startete anstelle des verletzten Zdenek Sturma auf der Zehn. Dass Weis ein begnadeter Fußballer ist, ist hinlänglich bekannt – Prem setzte einmal mehr auf seine Flexibilität, spielte der frühere Retzer doch zuletzt immer in der Innenverteidigung. Weiter vorne klappte es gleich mit dem ersten Saisontor, nach einem Corner stellte er früh auf 1:0 und damit die Weichen auf Sieg. Neuzugang Andreas Ebersberger brachte sich ebenfalls gut ein, der Ex-Mistelbacher machte bei seinem Einstand das 4:2 nach Zuckerpass des eingewechselten Dominik Rahming. Ebersberger spielte seine Schnelligkeit aus, lief allen auf und davon und blieb vor dem Wullersdorfer Kasten eiskalt. Ein toller Einstand für den Offensivmann. Die Hochzeit der Steinfellners Bevor die Neudorfer aber am Montag üer den Auswärtserfolg in Wullersdorf jubelten, gab es am Samstag schon etwas zu feiern. Eigengewächs Johannes Steinfellner heiratete seine Ricarda, der Verein gratuliert natürlich recht herzlich.