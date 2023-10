Der Vorsprung schrumpft

Dem ersten Punktverlust der Saison folgte beim FC Neudorf gleich ein zweiter: Das Auswärtsspiel in Ernstbrunn endete 0:0. Ein Ergebnis, mit dem die Nordlichter hinterher aber gut leben konnten, aus mehreren Gründen.

Zunächst einmal wegen der Historie: An einem Sonntag hätte man in Ernstbrunn noch nie gewonnen, sagte Trainer Christoph Prem hinterher. Das sei schon im Vorfeld Thema im Verein gewesen. Nun, es stimmt nicht ganz; im September 2015 gewann Neudorf an einem Sonntag in Ernstbrunn, das war aber vor Prems Zeit. Die letzten zwei Sonntagsauftritte beim SKE gingen in der Tat verloren, als im Mai 2022 an einem Samstag gespielt wurde, gewann Neudorf prompt 3:0.

Respekt hatte der Tabellenführer auch vor dem starken Ernstbrunner Sturmduo Denis Frimmel/David Handl, auch wenn Zweiterer diese Saison erst zweimal traf. Und dann war da auch noch die Gelb-Rote Karte gegen Adam Sevcik in Minute 73, der Legionär schoss erst den Ball weg, applaudierte dann. Dennoch hielt Neudorf das 0:0, das laut Prem aufgrund der Chancen auf beiden Seiten auch ein 4:4 hätte werden können.

Lassee, das dem FCN vor einer Woche die erste Niederlage zugefügt hatte, rückte damit etwas näher, acht Zähler liegen zwischen Neudorf und dem nun ersten Verfolger. Zum Abschluss wartet noch Prottes, das gut in Form ist und aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte holte. Das weiß freilich auch Prem, der trotzdem sagt: „Da wünschen wir uns natürlich einen versöhnlichen Abschluss einer tollen Herbstsaison.“