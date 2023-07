Drei Neue für Neudorf

Die Verpflichtung von Offensivmann Andreas Ebersberger war schon länger bekannt. Der ehemalige Mistelbach-Kicker wechselt aus Ladendorf zum FC Neudorf und soll den Angriff beleben. Neben ihm kommen nun drei weitere Neue zum FCN: Torhüter Petr Chvojka, Daniel Mautner und Georg Böhler. Chvojka wechselt aus Tschechien nach Neudorf und ist erstmals in Österreich. Der 34-Jährige ist Trainerkollege von Zdenek Sturma in der Akademie des 1. FC Slovacko, einem tschechischen Erstliga-Klub. „Er soll die Burschen unterstützen und ist als Back-Up gedacht“, berichtet Sportleiter Gerald Legat, dass man mit Elias Fritz als Einser-Tormann in die Saison gehen wird. Nach der Verletzung von Stammtorhüter Christoph Hirmer zeigte Fritz im Frühjahr mit guten Leistungen auf. Dahinter rückt der erst 15-jährige Devin Schön nach.

Georg Böhler kickte seit 2019 in Mistelbachs U23 und kehrt jetzt zu seinem Heimatverein nach Hause, Daniel Mautner kommt vom SC Laa.