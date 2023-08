In Neudorf kracht's schon vor dem Saisonstart

Die neue Saison in der Gebietsliga Nord/Nordwest nähert sich mit Riesenschritten. Der FC Neudorf muss ein wenig länger warten als die meisten Konkurrenten, erst am Montag (14. August) geht es zum ersten Spiel nach Wullersdorf. Das hat mit einer Hochzeit in den Reihen des FCN zu tun, der deshalb den Freitag als Matchtag angedacht hatte und sich mit Wullersdorf letztlich auf den Montag einigte. Am Dienstag ist bekanntlich Feiertag.

Apropos: „Erst Fußball, dann feiern“ gilt in Neudorf auch schon für das aktuell anstehende Wochenende. Am Freitag wird nämlich zunächst gegen den SC Retz getestet, ein Spiel, das Trainer Christoph Prem noch mit Ex-SCR-Gegenüber Rene Hieblinger ausgemacht hatte. „Natürlich kannst du jetzt sagen, ist das der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt“, wirft Prem ein, um aber gleichzeitig festzuhalten: „Wenn du Retz kriegst, kriegst du Retz.“ Nach zwei Remis gegen die 2.-Landesliga-Klubs Eggenburg und Wolkersdorf traut er seinen Schützlingen ohnehin zu, auch gegen den Landesligisten ein respektables Spiel abzuliefern. Anpfiff im Friedhofstadion ist um 19 Uhr.

Festl, Kaiser, Frühschoppen

Spätestens nach dem Spiel geht in Neudorf definitiv die Post ab, denn der Verein lädt ab 21 Uhr zum Festl „Zentrum der Nacht“ mi den DJs „Noco“ und „Tyfco“. Am Samstag unterhalten dann ab 19 Uhr „Die Wilden Kaiser“ am Sportplatz, am Sonntag (10.30 Uhr) gibt's zum Ausklang noch ein Frühschoppen mit der „Blaskapelle Behmeranka“.