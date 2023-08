Neudorf geht wieder auf die Top-fünf los

2021/22 Fünfter, 2022/23 Vierter und 2023/24 ...? Geht es nach dem Gesetz der Serie, müsste der FC Neudorf in einem Jahr wohl als Tabellendritter ins Ziel kommen und bereits die Planungen für die große Meisterparty im Jahr 2026 beginnen. Ganz so hoch will man sich die Trauben beim FCN aber nicht hängen, wenngleich es schon wieder ein Platz im Spitzenfeld sein soll. „Die Top fünf, Top sechs“, sagt Trainer Christoph Prem, „sind schon ein erklärtes Ziel, das wir auf jeden Fall wieder erreichen wollen.“ Auch die Titelverteidigung im Reservebewerb sei ein erklärtes Ziel.

Los geht die neue Reise am Montag in Wullersdorf. Prem tut sich schwer, den Gegner einzuschätzen: „Eine neu zusammengewürfelte Mannschaft.“ Bei der es vor wenigen Tagen plötzlich auf der Torhüterposition brannte. Die Anmeldung von Neuzugang Thomas Weindl scheiterte nämlich wegen eines fehlenden Ausweises, das Ergebnis des zweiten Einspruchs steht noch aus. Am Montag dürfte aber wie im Frühjahr Youngster Kilian Eichhorn im Tor stehen.

Prem hat vorm Gegner Respekt, aber auch Feuer in den Augen: „Leicht ist in dieser Klasse keine Partie, aber wir fahren schon mit dem Selbstvertrauen einer guten Vorbereitung hin und wollen dort gewinnen, ganz klar.“

Wer den ersten Job verrichten soll, dürfte auf den meisten Positionen feststehen. Neuzugang Andreas Ebersberger scheint sich in den Angriff gespielt zu haben, hinten innen machten Kapitän Michael Böhm und Markus Strebl beim abschließenden 0:3 gegen Retz, das Prem speziell in Hälfte eins super gefiel (Pausenstand war 0:0), einen guten Job. Gefehlt haben da noch Adam Sevcik, Christoph Kimmel und Manuel Stetter. Erstere zwei sind weitere Stammplatzkandidaten, auch Stetter ist, obwohl er die Saison etwas ruhiger angehen möchte, weiterhin für Einsätze gut. Prem hat also einmal mehr die Qual der Wahl.