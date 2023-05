Neudorf stürmte mit Gala auf Rang zwei

Bum, bum, bum, bum, bum – die Fans im Neudorfer Friedhofstadion bekamen am Samstag gleich fünf Treffer ihrer Mannschaft zu sehen. Das 5:1 gegen Wullersdorf war nicht nur der höchste Sieg der aktuellen Runde, sondern auch der höchste des FCN in der laufenden Spielzeit. Ein Lächeln hat Christoph Prem, der Trainer der Mannschaft, ja ohnehin immer im Gesicht, diesmal war es aber noch breiter als gewohnt: „Unterm Strich war das wirklich ein tolles Heimmatch.“

Gewissermaßen ist dieses die vorläufige Krönung einer tollen Phase bei den Neudorfern. Fünf Siege in Folge sind es mittlerweile, zuvor gab’s zum Frühjahrsstart zwei Unentschieden. Neudorf ist also noch ungeschlagen und Erster der Rückrundentabelle. Im Gesamtklassement geht es sich zwar noch nicht für den Platz an der Sonne aus, man ist aber immerhin schon erster Verfolger und mit drei Zählern Rückstand auf Klosterneuburg in absoluter Lauerstellung.

„Wenn wir am Montag Federball spielen, passt es auch“

Trainer Prem schreibt den tollen Moment seinem gesamten Kader zu: „Ich weiß schon, welche Qualität wir da in der Truppe haben. Jetzt greift halt eines ins andere, die Burschen geben Gas, egal wer, es liefert jeder ab. Wenn ich wechsle, werden wir nicht schwächer, und das macht es schon aus. Und was mich freut, das sind alles eigene Spieler.“ Etwa Sebastian Lehner, der im Winter zum Stammverein zurückkam, sich zunächst hinten anstellte, jetzt nach dem Ausfall von Daniel Hirmer aber voll da ist: „Ein kompletter Fußballer, der uns total guttut, alleine mit seinem Tempo.“ Auch die Ausfälle von Stammkeeper Christoph Hirmer oder Adam Sevcik (fehlt mit einer Innenbandzerrung im Knie rund einen Monat) kann Neudorf aktuell kompensieren. Und Prem hat das Gefühl, er könne gerade nichts falsch machen: „Es ist egal, was ich tue. Wenn wir am Montag Federball spielen, passt es auch (lacht).“

Dass die Form aktuell sogar für ganz vorne reicht, findet er schön: „Eine super Situation, die nutzen wir auch aus. Aber es ist trotzdem eine Momentaufnahme und kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen.“