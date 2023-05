Trotz Superquote: Meisterzug wohl weg

Zwei Gegentore in fünf Spielen, dreimal zu Null — so auch am Freitag beim 0:0 zu Hause gegen Prottes. Neudors Zweier-Tormann Elias Fritz vertritt den schwer verletzten Einser Christoph Hirmer aktuell bravourös, hielt auch gegen Prottes zwei, drei Bälle, die viele Zuschauer schon in den Maschen gesehen hatten. „Wieder ein sensationeller Tag. Eine Top-Leistung“, streute ihm Trainer Christoph Prem Rosen.

Nicht nur Fritz' Reaktionen auf der Linie brachten ihm eine Eins mit Sternchen in der Bewertung, sondern auch seine fußballerischen Fähigkeiten. „Wie er das Spiel eröffnet, die erste Reihe von Prottes da ein paar Mal überspielt hat, das war wirklich ganz stark“, lobte Prem weiter. Der Neudorfer Übungsleiter freut sich für seinen Schützling: „Der Bursche wächst über sich hinaus und wird von Partie zu Partie besser. Da geht mir das Herz auf.“

Dass das 0:0 im Titelkampf dennoch zu wenig sein könnte, stört ihn nicht. „Das war ja nie unser Anspruch, so ehrlich muss man auch sein. Es sind jetzt noch fünf Runden zu spielen. Wenn wir dabeibleiben, bleiben wir dabei und wenn nicht, dreht sich in Neudorf auch die Welt weiter.“ Nachsatz: „Klar kannst du sagen, wir haben zwei Punkte auf Klosterneuburg verloren, aber das Unentschieden passt so. Wir können mit dem Punkt gut leben.“

Vielmehr als mit dem Meisterrennen beschäftigte sich Prem am Tag nach dem torlosen Remis mit er Leistung der 22 Protagonisten, die auf dem Feld standen: „Das war wirklich Werbung für den Gebietsliga-Fußball.“

Das Remis verlängerte auch die eigene Serie, die jetzt auf acht ungeschlagene Spiele in Folge ausgeweitet wurde. Die letzte Prem-Aussage klang da schon fast wie eine Drohung an die Konkurrenz: „Wir haben noch Luft nach oben, sind noch nicht am Plafond.“ Jetzt geht's nach Leopoldsdorf. Mark Liskowetz ist nach Gelb-Sperre zurück, dafür fehlt Markus Freudenberger nach seiner Gelb-Roten Karte in der Schlussphase. Klosterneuburg muss in Prottes bestehen.