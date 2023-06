Zwei Brüder, ein Spitalszimmer

Sie begleiten sich schon ein Leben lang, privat und auch auf dem Fußballplatz. Aktuell teilen Christoph und Daniel Hirmer auch ihre Leidenszeit, nach schweren Knieverletzungen mussten beide unters Messer. Fast schon folgerichtig wurde beide am Donnerstag vom selben Ärzteduo operiert, lagen miteinander im Spitalszimmer und durften auch beide am Samstag vom Papa abgeholt werden. Torhüter Christoph erklärt, wie das zustande kam: „Der Dani hat sich ja früher verletzt als ich, der hatte schon den 1. Juni als Termin ausgemacht, als es mir passiert ist. Dann hat er gefragt, ob an dem Tag vielleicht noch eine OP frei wäre, damit wir nur einmal reinfahren müssen (nach Wien, Anm.). Gott sei Dank hat das funktioniert.“

Zwei Brüder im selben Zimmer zu haben, war auch für die Spitalsbediensteten außergewöhnlich, berichtet der Goalie: „Denen hat das einen Lacher gekostet, da hat's immer geheißen was, zwei Brüder, und alle zwei sind da? Ich muss sagen, es war schon gut zum Aushalten, weil du gleich jemanden zum Reden hast und die Zeit schneller vergeht, aber ich würde lieber mit ihm auf ein Bier oder einen Kaffee gehen als ins Krankenhaus.“

Zumindest Schokolade gab's, die brachte Coach Christoph Prem mit, der seine Schützlinge besuchte. Und spätestens nach der Entlassung waren die Hirmer-Brüder ohnehin wieder guter Dinge: „Der Arzt hat uns vor der Entlassung nochmal besucht und war ziemlich begeistert. Der Genesungsprozess schreitet voran.“ Er wird allerdings lange dauern, Goalie Christoph wird mit seinem Kreuzbandriss plangemäß acht bis zwölf Monate ausfallen, Stürmer Daniel mit seinem Knorpelschaden sicher ein ganzes Jahr.

Nach 1:5-Klatsche war die letzte Titelchance dahin

Die Neudorfer Teamkollegen absolvierten indes zwei Spiele. Bitter verlief der Nachtrag in Tulln, mit dem deftigen 1:5 wurde am Dienstag die allerletzte Titelchance verspielt. Am Freitag hätte der FCN dann fast auch die verbleibende Mini-Chance des SK Ernstbrunn einkassiert, die Gäste retteten in der Nachspielzeit nach 0:2-Rückstand aber noch ein 2:2. Prem haderte: „Für uns natürlich ein Schlag ins Gesicht, wenn du zu Hause in der 93. Minute den Ausgleich kriegst. Das Auftreten nach dem 1:5 war eine klare Reaktion, aber das Traurige ist einfach, dass wir es nicht drüberbringen.“

Zum Abschluss geht es jetzt noch am Mittwoch gegen Neusiedl und am 16. Juni zum designierten Meister Klosterneuburg. Der FCN-Coach hofft auf positive Resultate: „Ich werde halt doch lieber Dritter oder Vierter als Sechster oder Siebenter.“