FCT-Coach Fangmeyer: „Der Motor ist gut geölt“

„Das ist alles nur die Vorbereitung, wie gut wir wirklich unterwegs sind, wird erst die Saison zeigen und unsere Gebietsliga wird wieder extrem stark sein. Bisher läuft die Vorbereitung aber wirklich ausgezeichnet“, zeigt sich Tulln-Coach Jürgen Fangmeyer mit den jüngsten Entwicklungen in seiner Mannschaft zufrieden.

Verständlich, denn die Tests sprechen eine sehr deutliche Sprache für das Team aus der Bezirkshauptstadt. 5:1 gegen Kirchberg am Wagram/Altenwörth, 8:1 gegen Schönfeld an der Traisen und 3:0 gegen den SV Absdorf lautete die stolze Bilanz. Die Tormaschine aus dem Vorjahr dürfte also nichts an Leistung eingebüßt haben, während die Defensive sehr stabil steht.

Fangmeyer:„Natürlich haben immer wieder auf beiden Seiten Spieler gefehlt, aber die Leistungen aus dem Training bringen wir schon gut auf den Platz. Das Team ist körperlich schon in einem sehr guten Zustand, sehr viel weiter, als wir das noch im Winter waren und in der Kabine herrscht gute Stimmung. Dober und Fiedler bringen eine gute Mentalität mit und man merkt, dass das Team hungrig ist.“

Sehr zur Freude des Trainers ist der Kader so breit, wie selten zuvor. Mit Török gibt es aktuell nur einen angeschlagenen Spieler und „es gibt natürlich auch einen gewissen Kampf um die Startpositionen, weil sich sehr viele Spieler empfehlen. Außerdem sind die Veränderungen in der Stammformation sehr gut gelungen. Auch unser neuer Tormann strahlt sehr viel Sicherheit aus. “

Wenn der FC Tulln die bisherige Form halten kann und auch in der Liga auf den Boden bringt, darf man sich auf einen tollen Herbst einstellen.