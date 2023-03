Das war so nicht zu erwarten. Der FC Tulln setzt sich zum Frühjahrsauftakt gegen die klaren Favoriten und Titelanwärter aus Hohenau durch, entscheidet die Partie mit 3:2 für sich und war dabei nicht einmal ein glücklicher, sondern ein verdienter Sieger. „Eigentlich bin ich fast angefressen. Wir hätten in Summe sogar fünf Tore schießen müssen, aber wir sind natürlich sehr froh über diesen Sieg“, so Tulln-Coach Jürgen Fangmeyer, für den der Erfolg seiner Mannschaft nicht so eine große Überraschung war, wie für die restliche Liga. An der Spitze ist die Liga durch die Hohenau-Niederlage jetzt noch enger zusammengerückt.

Aus einer gesicherten Defensive heraus spielend, ist der größte Unterschied beim FC Tulln im Vergleich zum Herbst sicherlich die umgebaute Offensivabteilung. Durch die Verpflichtung von Josefik ist Hesek nicht mehr der einzige torgefährliche Spieler und die gegnerischen Abwehrreihen müssen ihre Konzentration auf zwei Spieler aufteilen. Auch Kamenjasevic bringt offensive Akzente ein, die Tulln gefährlicher machen.

Jetzt will man die gute Stimmung in die nächsten Runden mitnehmen. Am Sonntag wartet mit Sieghartskirchen eine wichtige Schnittpartie auf die Tullner.