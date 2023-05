Tulln muss erneut absagen

Exakt vor zwei Wochen gab es Aufregung in Tulln. Da wollte der FCT das neue Flutlicht am zweiten Spielfeld der heimischen Anlage einweihen, wurde aber vom unebenen Rasen im Bereich der Drainage ausgebremst (die NÖN berichtete). Das brachte auch ein Problem für das dieswöchige Heimspiel gegen Neudorf mit sich, das ebenfalls für Freitag terminisiert war. Diskussionen über eine frühere Anstoßzeit oder eine Verlegung auf Samstag scheiterten aus unterschiedlichen Gründen, weshalb sich Tulln entschied, nach Muckendorf auszuweichen. So war zumindest der Plan.

FC Tulln, SC Leopoldsdorf Trotz neuem Flutlicht: Absage in Tulln

Dort macht nun aber der anhaltende Regen einen Strich durch die Rechnung, die Partie heute Abend kann nicht stattfinden. In Tulln ist man darüber freilich traurig. „Wir hätten mit Muckendorf eine Ausweichmöglichkeit gehabt, doch der USC hat durch das schlechte Wetter jetzt auch absagen müssen. Das können wir natürlich nur akzeptieren, auch wenn es uns sehr leidtut. Von den Terminen her ist das ein absolutes Seuchenfrühjahr", äußerte sich Paul Tringl, der Sportliche Leiter des FC Tulln, zur Verschiebung. Neben der Leopoldsdorf-Partie, die am Mittwoch, den 24. Mai nachgeholt werden soll, ist jetzt nämlich noch ein zweiter Ersatztermin zu finden.

In Neudorf war man natürlich auch enttäuscht, man müsse es aber zur Kenntnis nehmen, sagt Trainer Christoph Prem. Der entschied sich in der Folge, auch kein Training abzuhalten und das ganze Wochenende frei zu geben: „Wir haben eh ein paar Spieler mit kleineren Blessuren, die haben so ein bisschen mehr Pause. Und wir können Energie tanken, jeder hat mehr Zeit für Freundin und Familie. Nächste Woche starten wir wieder durch.“