Trotz neuem Flutlicht: Absage in Tulln

Ursprünglich einmal war das Spiel der 19. Runde zwischen Tulln und Leopoldsdorf für Samstag angesetzt. Auf Wunsch der Gastgeber wechselte der Spieltermin vor einigen Wochen auf Freitag, statt am Hauptfeld sollte am zweiten Platz um Punkte gekämpft werden, und zwar unter brandneuen LED-Flutern. Die wurden am Donnerstag von Wolfgang Bruckner kommissioniert und erhielten auch grünes Licht. Im Zuge seines Besuchs stach dem Mitglied des NÖFV-Spielplatzausschusses allerdings ein anderes Problem ins Auge: die Drainage. „Es wurde festgestellt, dass das Feld in diesem Bereich so uneben ist, dass du nicht spielen kannst“, berichtet Gruppenobmann Manfred Glasl.

Eine Nachricht, die den FC Tulln in „eine wirklich peinliche Situation“ brachte, wie es Sektionsleiter Paul Tringl formuliert: „Wir sind ja wirklich dankbar, dass wir die Stadtgemeinde als Unterstützer und Partner haben, auf den wir uns sonst immer verlassen können, aber bei dem, was auf dem zweiten Platz stattfindet, kann man nur ganz ehrlich sagen, dass etwas gewaltig schiefgelaufen ist. Seit letztem Sommer wird hier gearbeitet und noch immer ist der Platz in keinem akzeptablen Zustand.“

Nachwuchs, Reserve, Hobbyteams - sie alle müssen laut Tringl auf den dritten Platz ausweichen: „Dementsprechend schaut der schon aus. Uns wurde versichert, dass der zweite Platz zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich bespielbar sein würde und jetzt haben wir die wirklich peinliche Situation, dass wir kurzfristig absagen müssen. Dabei haben wir Leopoldsdorf ja sogar um die Verschiebung gebeten und sie sind uns entgegengekommen, weil wir uns sicher waren, dass der Platz das hergibt.”

Platztausch ist nicht möglich

Leopoldsdorf hörte am späten Donnerstagabend nach dem Abschlusstraining von der Absage. Die genauen Umstände erfuhr Trainer Horst Winkler erst am Freitag, an seinem Ärger änderten diese aber wenig: „Der Dominik (SCL-Obmann Seidl, Anm.) ist ihnen ja entgegengekommen, dass wir am Freitag spielen, weil sie am Samstag nicht können, und dann das. Mich ärgert, dass ich als Stadt Tulln nicht weiß, ob mein Platz für ein Meisterschaftsspiel bespielbar ist oder nicht.“

Laut Winkler habe der SCL angeboten, in Leopoldsdorf zu spielen, was für Tulln sogar okay gewesen sei. Der Verband musste diesem Vorschlag aber einen Riegel vorschieben. Im Herbst und im Frühjahr am selben Platz zu spielen, sei vom Regulativ her nicht möglich, erläutert Gruppenobmann Glasl. Ein Ausweichplatz, etwa Langenlebarn oder Absdorf, wäre hingegen möglich.

Wann die Partie nun nachgetragen werden soll, ist offen. Im Raum stehen Mittwoch, 24. Mai, oder der Pfingstmontag, 29. Mai.