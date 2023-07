Das Tullnerfelder Trio als „Wundertüten“

Die Gebietsliga Nord-Nordwest zählte im Vorjahr zu den spannendsten Ligen im ganzen NÖ-Unterhaus und hat auch in der kommenden Saison das Potenzial ein Krimi zu werden. In der Transferzeit waren die meisten Vereine sehr aktiv, darunter auch die Bezirksvertreter.

Große Veränderung beim FC Tulln

Am meisten hat sich auf jeden Fall beim FC Tulln getan. Mit Dober, Fiedler, Nushbaumer und Co. wurden durchaus klingende Namen geholt, die das Zeug haben, um Tulln im kommenden Jahr in die obere Hälfte der Tabelle zu bugsieren. Coach Fangmeyer zeigte sich bereits zuletzt zufrieden: „Wir haben die Abgänge kompensiert, es kommen Spieler aus dem Nachwuchs nach und ich bin guter Dinge.

Muckendorf als Titelkandidat?

Falls der Verletzungsteufel die Muckendorfer heuer verschont, ist die Mannschaft schon im Stande um den Titel mitzuspielen. In der Vorsaison gab es Legionen von angeschlagenen Spielern, das beeinträchtigte den Meisterkampf entscheidend. „Ich hoffe auf eine verletzungsfreie Saison“, meint auch Coach Manuel Frank. Das Team hat sicher gutes Potenzial für diese Liga.

Das hat sicher auch Sieghartskirchen. Dort hat man sich mit Routinier Lukas Völk verstärkt. Die Mannschaft konnte großteils gehalten werden. Deswegen ist auch Coach Jürgen Boisits optimistisch: „Wir gehen mit Volldampf in die Saison. Wenn wir unsere spielerische Klasse umsetzen können, wird es für jeden Gegner schwer.“ Sieghartskirchen ist eine „Wundertüte“ ebenso wie Muckendorf, oder auch Tulln. Es wird ein knisterndern Titelkampf.