Klubs gehen optimistisch in die Herbstsaison

Muckendorf/Zeiselmauer fabrizierte in der Vorbereitung zwar eher durchwachsene Ergebnisse, dennoch sind das nur Testspiele. Die optimale Abstimmung zwischen Defensive und Offensive hat man in den Tests nicht gefunden. Allerdiings sollte man die Frank-Elf nach erst nach dem Start beurteilen. Manuel Frank: „Unser Anspruch ist trotzdem, jedes Spiel zu gewinnen. Durch die Verletzungsmisere in der Vorsaison sind wir aber vorsichtig mit Prognosen. Unsere Neuerwerbungen werden sich hoffentlich bewähren. Ein guter Start kann natürlich einiges bewirken.“

Der SV Sieghartskirchen hat mit Lukas Völk einen echten Routinier an Land gezogen. Zumindest was die Testspiele betrifft, zeigen die Boisits-Boys eine klare Aufwärtstendenz. Mit Prottes hat man allerdings einen ganz schweren Brocken auswärts gleich zum Start. Da wird sich dann zeigen, was die Vorbereitung wert war. „Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren sehr gut. Dennoch haben wir noch immer Luft nach oben, wir wollen uns Schritt für Schritt weiterentwickeln. Mit Prottes haben wir gleich zu Beginn einen ganz harten Brocken zu bespielen“, meinte dazu Jürgen Boisits.

Der FC Tulln kassierte im letzten Spiel der Vorbereitung einen Schuss vor dem Bug, fing sich gegen Red Star Penzing ein 1:5 ein. „Das war die notwendige Warnung vor der Saison. Mir ist lieber wir kassieren jetzt noch einen Muntermacher, als in der ersten Runde gegen Leopoldsdorf“, sah es Coach Fangmeyer pragmatisch. Dieser sieht seine Mannschaft für den Ligastart gut vorbereitet. „